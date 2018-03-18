Создатель Siri назвал ее глупой и разочаровался в Apple

Создатель Siri назвал ее глупой и разочаровался в Apple
Один из создателей голосового помощника Siri Норман Винарски в интервью порталу Quartz раскритиковал компанию Apple за то, каким способом была воплощена его разработка.

Перед запуском Siri на iOS Винарски ожидал прорыва, однако на выходе получился неуклюжий продукт. По словам разработчика, сервис хорошо справляется с простейшими бытовыми задачами — ставит напоминания, проверяет прогноз погоды, отправляет письма, однако совершенно не способен предугадывать желания владельца смартфона и не умеет внятно поддержать диалог.

Части вины за глупость Siri разработчик возложил на Apple. Винарски заметил, что изначально сервис должен был быть исключительно помощником для туризма и развлечений. Например, если в аэропорту пользователь узнал об отмене рейса, Siri должна была бы моментально найти другой доступный для перелета маршрут или найти в Сети подходящий номер в отеле. Компания же попыталась сделать универсального помощника и пока не справляется с задачей.

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"Это большая проблема, а для компании, работающей с миллиардом человек, трудностей появляется еще больше. Им недоступен тот уровень качества, которого они, возможно, хотели бы достичь", — сказал Винарски. скачать dle 10.2 КиноСвин


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