Создатель Siri назвал ее глупой и разочаровался в Apple





Перед запуском Siri на iOS Винарски ожидал прорыва, однако на выходе получился неуклюжий продукт. По словам разработчика, сервис хорошо справляется с простейшими бытовыми задачами — ставит напоминания, проверяет прогноз погоды, отправляет письма, однако совершенно не способен предугадывать желания владельца смартфона и не умеет внятно поддержать диалог.



Части вины за глупость Siri разработчик возложил на Apple. Винарски заметил, что изначально сервис должен был быть исключительно помощником для туризма и развлечений. Например, если в аэропорту пользователь узнал об отмене рейса, Siri должна была бы моментально найти другой доступный для перелета маршрут или найти в Сети подходящий номер в отеле. Компания же попыталась сделать универсального помощника и пока не справляется с задачей.



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"Это большая проблема, а для компании, работающей с миллиардом человек, трудностей появляется еще больше. Им недоступен тот уровень качества, которого они, возможно, хотели бы достичь", — сказал Винарски. КиноСвин Перед запуском Siri на iOS Винарски ожидал прорыва, однако на выходе получился неуклюжий продукт. По словам разработчика, сервис хорошо справляется с простейшими бытовыми задачами — ставит напоминания, проверяет прогноз погоды, отправляет письма, однако совершенно не способен предугадывать желания владельца смартфона и не умеет внятно поддержать диалог.Части вины за глупость Siri разработчик возложил на Apple. Винарски заметил, что изначально сервис должен был быть исключительно помощником для туризма и развлечений. Например, если в аэропорту пользователь узнал об отмене рейса, Siri должна была бы моментально найти другой доступный для перелета маршрут или найти в Сети подходящий номер в отеле. Компания же попыталась сделать универсального помощника и пока не справляется с задачей."Это большая проблема, а для компании, работающей с миллиардом человек, трудностей появляется еще больше. Им недоступен тот уровень качества, которого они, возможно, хотели бы достичь", — сказал Винарски. скачать dle 10.2