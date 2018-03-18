Twitter начал блокировать рекламу криптовалют

Twitter начал блокировать рекламу криптовалют
Со вторника, 27 марта, на платформе Twitter вступил в силу запрет объявлений, связанных с криптовалютами, ICO, биржами, цифровыми деньгами и электронными кошельками.

В частности, отмечено, что новая рекламная политика социальной сети запрещает размещать объявления о продаже цифровых денег, проекты первичного размещения токенов и электронных кошельков. Под запрет также попадут криптовалютные торговые площадки, но для них предусмотрены некоторые исключения.

Как отмечается, биржи могут размещать свои объявления в том случае, если это большие публичные компании. В то же время платформы из Японии должны быть одобрены местным финансовым регулятором, заявил представитель Twitter.

По его словам, в последнее время компания пыталась предотвратить многочисленные случаи мошенничества более мягким способом, но изменила решение после запрета подобных объявлений со стороны Facebook и Google (вступит в силу в июне 2018 года).

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Ранее сообщалось, что Twitter запретит рекламу, связанную с криптовалютами. Вскоре глава компании Джек Дорси заявил, что видит перспективу для развития цифровых денег. По его мнению, в будущем биткоин станет единой валютой интернета. скачать dle 10.2 КиноСвин


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