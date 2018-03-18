В 2018 году ASUS может совершить прорыв на рынке смартфонов

В 2018 году ASUS может совершить прорыв на рынке смартфонов
Тайваньские компании HTC и Acer уже вряд ли преуспеют на мировом рынке смартфонов. Единственный из тайваньских вендоров, у кого такие шансы еще остались - это компания Asustek Computer, считают отраслевые источники, мнение которых приводит издание DigiTimes.

После того, как HTC продала Google большую часть своего смартфонного бизнеса, компания пока не предприняла никаких действий по оживлению этого направления. Кроме того, серьезную озабоченность у обозревателей вызывает финансовое положение HTC. В феврале 2018 года продажи у HTC упали почти на 25% и 45% в помесячном и годовом выражении, составив 2,61 млрд тайваньских долларов (89,6 млн долларов США). В сумме за первые два месяца 2018 года HTC выручила 6,02 млрд тайваньских долларов (около 206 млн американских), что на 35,5% меньше, чем в тот же период 2017 года.

Хотя обозреватели полагают, что во втором квартале 2018-го HTC, скорее всего, представит новую флагманскую модель, прогнозы в отношении бренда остаются пессимистичными. Специалисты потеряли веру в HTC и считают, что она уже отстала от современных тенденций мирового рынка коммуникаторов.

Более того, наиболее ярые скептики предупреждают, что бизнес HTC в области устройств виртуальной реальности может постигнуть аналогичная судьба. Мрачные прогнозы высказываются даже несмотря на то, что компания готовится начать поставки следующего поколения VR-устройств Vive Pro.

Что касается Acer, то ходят упорные слухи о том, что компания в конце-концов свернет свой бизнес в области производства смартфонов, поскольку до сих пор ей не удалось занять сколько-нибудь значимое место на рынке. В пользу этого предположения говорит и то, что Acer уже долгое время ничего не рассказывала о новых стратегиях и перспективах на смартфонном направлении.

Совсем другая картина у Asustek. Компания не отстает от рыночной динамики и в середине марта презентовала обновленную серию смартфонов ZenFone 5. Выбранный для новинок диапазон цен от 4 до 15 тыс. тайваньских долларов (137-513 долларов США) свидетельствует о том, что ASUS держит руку на пульсе и внимательно следит за ценовыми предпочтениями покупателей.

Ожидается, что престиж бренда и выгодное соотношение цены и технических характеристик новых моделей в этот раз позволят ASUS существенно расширить присутствие на рынках Юго-Восточной Азии, Европы и Южной Америки.

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Также предполагается, что в третьем квартале, когда компания увеличит поставки устройств на основные рынки, смартфонный бизнес Asustek вернется к прибыльности. По оценкам источников, в 2018-м ASUS выпустит порядка 10 млн аппаратов, и в 2019-м подъем должен продолжиться. скачать dle 10.2 КиноСвин


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