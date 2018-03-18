Apple презентовала бюджетный iPad

Apple презентовала бюджетный iPad
Apple на прошедшей в Чикаго презентации анонсировала новую версию планшета iPad с максимально привлекательной ценой — 329 долларов. В мае новинку начнут продавать и в России, правда, в пересчпете по курсу — почти на 100 долларов дороже.

Новый "просто iPad" с 9,7-дюймовым экраном и классическим для планшетов Apple дизайном был усовершенствован по нескольким направлениям. Во-первых, в него установили процессор A10 Fusion (как в iPhone 7). Это обеспечило прирост производительности на 40% в случае с обычными вычислениями и на 50% в отношении графики. Во-вторых, версии планшета с поддержкой сотовой связи прокачали скорость передачи данных в сетях LTE — она выросла вдвое.

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Во-третьих, новый 9,7-дюймовый iPad теперь поддерживает воод при помощи Apple Pencil — раньше электронное перо Apple, распознающее силу нажатия и угол наклона и вводящее информацию в iPad практически без задержки, работало только с дорогими планшетами линейки iPad Pro. Кроме того, новый iPad оснащен продвинутыми датчиками и камерами, поддерживающими работу приложений дополненной реальности, основывающихся на технологиях ARKit. скачать dle 10.2 КиноСвин


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