Илон Маск решил продавать Lego для взрослых
Бизнесмен заявил, что будет выпускать кирпичи из камней, скрепляющиеся между собой по принципу Lego. Строить из них можно будет хоть здания, хоть скульптуры, написал Маск в своем твиттере.
Заниматься проектом будет The Boring Company. Первый выпуск «Lego для взрослых» будет посвящен Древнему Египту, а из камней можно будет собирать пирамиды и сфинксов.
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Бизнесмен отдельно подчеркнул, что постройки рассчитаны на сейсмические нагрузки, как в Калифорнии. На строительные блоки пойдут камни, извлекаемые при бурении тоннелей.
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