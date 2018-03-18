Илон Маск решил продавать Lego для взрослых

Илон Маск решил продавать Lego для взрослых
Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск придумал новый стартап.

Бизнесмен заявил, что будет выпускать кирпичи из камней, скрепляющиеся между собой по принципу Lego. Строить из них можно будет хоть здания, хоть скульптуры, написал Маск в своем твиттере.

Заниматься проектом будет The Boring Company. Первый выпуск «Lego для взрослых» будет посвящен Древнему Египту, а из камней можно будет собирать пирамиды и сфинксов.

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Бизнесмен отдельно подчеркнул, что постройки рассчитаны на сейсмические нагрузки, как в Калифорнии. На строительные блоки пойдут камни, извлекаемые при бурении тоннелей. скачать dle 10.2 КиноСвин


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