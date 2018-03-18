Инженеры научили строить роботов каркасы зданий

Инженеры научили строить роботов каркасы зданий
Инженеры из Швейцарии изобрели специальную конструкцию, состоящую из двух промышленных роботов, которые способны автоматически обрабатывать древесину и делать из нее доски, а потом из них складывать сложные конструкции. О работе ученых говорится в пресс-релизе Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Как сообщается, программе управления достаточно получить чертеж, чтобы два манипулятора принялись за работу. По словам ученых, для использования этой техники не требуются строительные леса или другие поддерживающие конструкции.

Когда инженеры закончат работу над этой технологией, соорудив шесть похожих конструкций, они будут объединены в едином двухэтажном здании с прозрачными стенами. Это сделано для того, чтобы наблюдать за работой роботизированных манипуляторов.

Читайте также: Любовница Дональда Трампа извинилась перед его женой Меланией

Разработчики отметили, что свою работу роботы делают гораздо лучше людей. Несущие конструкции способны выдержать большие нагрузки. Единственное, что пока не умеет система, так это скреплять элементы конструкции между собой. скачать dle 10.2 КиноСвин


0
29
Hi-Tech

Схожі публікації

5-06-2017, 07:22
Ученые занялись созданием гибких роботов для работы в космосе
30-01-2017, 23:22
Астрономы обнаружили «Мост в никуда», пронзающий несколько галактик
28-12-2016, 19:44
В Украине отменили разрешения на перепланировку жилья
23-12-2016, 04:44
Первые испытания выявили недостатки конструкции нового космического телескопа
7-12-2016, 23:33
Японец бросает вызов гравитации, выстраивая из монет невероятные конструкции (ФОТО)
7-11-2016, 19:55
Илон Маск: Людям грозит катастрофа из-за роботов
23-10-2016, 14:55
Учёными созданы крошечные роботы-помощники
18-09-2016, 02:33
Японские инженеры компании Lexus создали автомобильное кресло будущего (ФОТО)
15-03-2016, 09:06
Инженеры собрали необычный мультикоптер

СТРІЧКА НОВИН

28.03.18
"Кастетом подбородок разбили". На Житомирщине замучили до смерти 92-летнюю женщину
28.03.18
Сувенир из Китая. В Киеве таможенники нашли в посылке крупный груз бриллиантов: фото
28.03.18
"Она так хрипит, может, "скорою" вызовем?": на Прикарпатье мать забила 6-летнюю дочь молотком. Видео
28.03.18
Ким Чен Ын назвал условия ядерного разоружения
28.03.18
Россия открыто применила оружие массового уничтожения
28.03.18
Инженеры научили строить роботов каркасы зданий
28.03.18
Илон Маск решил продавать Lego для взрослых
28.03.18
Apple презентовала бюджетный iPad
28.03.18
В 2018 году ASUS может совершить прорыв на рынке смартфонов
28.03.18
Twitter начал блокировать рекламу криптовалют
28.03.18
В бенчмарках замечен загадочный смартфон
28.03.18
Опубликованы шпионские фотографии обновленного Mitsubishi L200
28.03.18
Высокие технологии в Украине: создан первый беспилотный автомобиль
28.03.18
Google maps заговорил на украинском языке
28.03.18
В Саудовской Аравии начнут строительство суперсовременной электростанции
28.03.18
На цьому ми не зупинимося: Мей закликала парламент до подальших заходів проти Росії
28.03.18
Переговори Порошенко і Лукашенко: про що говорили лідери держав
28.03.18
Вигнання триває: НАТО висилає російських дипломатів
28.03.18
Один з лідерів партії "Народний фронт" опинився в епіцентрі скандалу
28.03.18
Звинувачений в корупції чиновник заявив про бажання стати президентом України
28.03.18
Посол США подякувала Україні за висилку російських дипломатів
28.03.18
Нафтогаз" прокоментував рішення ФРН по "Північному потоку-2"
28.03.18
Російським дипломатам, яких вигнали з Великобританії, заборонили в'їжджати в Україну
28.03.18
Гройсман поспівчував щодо Кемерово і доручив масштабну перевірку
28.03.18
Російський військовий попросив політичного притулку в Україні
28.03.18
Якщо Вакарчук скаже "так": Найєм розповів, чи підтримає кандидатуру співака на пост президента
28.03.18
В Україні пишно проводили російських дипломатів
28.03.18
Бойкот ЧС-2018: з'явилася реакція Путіна
28.03.18
Результат російської дипломатії: російських послів відкликали ще дві європейські країни
28.03.18
Украина и Израиль договорились о зоне свободной торговли: подробности
28.03.18
"Эволюция Мэла": Melovin показал, какой традиции придерживается каждый год
28.03.18
"Масло Оли Поляковой тоже надо выпускать": певица будет зарабатывать не только голосом
28.03.18
Обзывали уродиной и били: одноклассник Веры Брежневой рассказал про нелегкие школьные годы певицы
28.03.18
Звезду "Сплетницы" обвинили в изнасиловании, начато следствие
28.03.18
В Британии вандалы осквернили уникальный памятник Дэвиду Боуи: фото
28.03.18
Джамала рассказала, где будет рожать, и какое имя выбрала для ребенка
28.03.18
Супермодель Белла Хадид "зажгла" в откровенной рекламе: фото
28.03.18
Винник стал главным голосом мультфильма "Заколдованный принц": трейлер
28.03.18
Веснушки, размытый макияж и образ Монро: Кристина Агилера снялась в необычной фотосессии
28.03.18
"Два клоуна": Волочкова с возлюбленным спели в караоке и сплясали на сцене
28.03.18
Леонтьев дал последний концерт? Жена певца умоляет того бросить сцену
28.03.18
"Отвратительная баба": Ларису Долину раскритиковали фанаты за лишний вес
28.03.18
"Красивая пара": фанаты приписали роман Диме Билану с начинающей певицей
28.03.18
Не будет петь на русском даже за миллион: украинская певица заявила о своей позиции
28.03.18
"Вобла сушеная": фанаты заподозрили Ольгу Бузову в анорексии
28.03.18
"Россия без Путина". В Москве почтили память жертв пожара в Кемерово, видео
Всі новини
Наверх