Инженеры научили строить роботов каркасы зданий
Как сообщается, программе управления достаточно получить чертеж, чтобы два манипулятора принялись за работу. По словам ученых, для использования этой техники не требуются строительные леса или другие поддерживающие конструкции.
Когда инженеры закончат работу над этой технологией, соорудив шесть похожих конструкций, они будут объединены в едином двухэтажном здании с прозрачными стенами. Это сделано для того, чтобы наблюдать за работой роботизированных манипуляторов.
Читайте также: Любовница Дональда Трампа извинилась перед его женой Меланией
Разработчики отметили, что свою работу роботы делают гораздо лучше людей. Несущие конструкции способны выдержать большие нагрузки. Единственное, что пока не умеет система, так это скреплять элементы конструкции между собой.
0
29