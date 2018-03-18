Беспилотный поезд начал курсировать в Великобритании
Инициатором проекта является британская компания Thameslink Railway, которая занимается обслуживание одноименной железной дороги.
Но при этом в кабине обязан находиться машинист - он будет следить за работой автоматической системы, а также открывать и закрывать двери перед пассажирами.
Разработчики испытывали его на протяжении 18 месяцев. Работа над запуском поезда заняла около 5 лет и стоила 7 млрд фунтов стерлингов (около $10 млрд).
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Протяженность железной дороги Thameslink Railway составляет 225 км, она насчитывает 68 станций.
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