Беспилотный поезд начал курсировать в Великобритании

Беспилотный поезд начал курсировать в Великобритании
Первый беспилотный поезд начал курсировать в Великобритании между городами Питерборо и Хоршем.
Инициатором проекта является британская компания Thameslink Railway, которая занимается обслуживание одноименной железной дороги.

Но при этом в кабине обязан находиться машинист - он будет следить за работой автоматической системы, а также открывать и закрывать двери перед пассажирами.

Разработчики испытывали его на протяжении 18 месяцев. Работа над запуском поезда заняла около 5 лет и стоила 7 млрд фунтов стерлингов (около $10 млрд).

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Протяженность железной дороги Thameslink Railway составляет 225 км, она насчитывает 68 станций. скачать dle 10.2 КиноСвин


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