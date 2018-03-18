Монстр из Поднебесной: в Китае выпустили самый дорогой внедорожник в мире (ФОТО)

Монстр из Поднебесной: в Китае выпустили самый дорогой внедорожник в мире (ФОТО)
Неизвестная широким кругам даже ярых автомобилистов компания IAT реализовала проект, который не смогли осуществить такие корифеи как Lamborghini, Rolls-Royce и Bentley.
IAT создала самый дорогой в мире внедорожник. И это при том, что ничего принципиального нового разработчики этой китайской компании не придумали. Они просто взяли фордовский пикап F-550 и сделали для него бронированный кузов, используя технологию «стелс». Остаётся только предполагать, для чего это нужно, то экстерьер автомобиля Karlmann King равнодушных точно не оставит.

Что касается технических характеристик, под капотом машины движок объёмом 6,8 литров и мощностью 400 л.с. Вес автомобиля превышает 6 тонн, поэтому даже с таким мощным «сердцем» разогнаться он может всего до 140 км/ч.

В салоне этого мегавнедорожника Karlmann King есть всё, о чём только могут мечтать самые роскошные лимузины: кофемашина, холодильник, ЖК-телевизоры, «звёздное небо» на потолке, столики с электроприводом, двухместный VIP-отсек, отделённый от водителя, куда, кстати, свободно можно уместить даже 4 кресла.

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Производители пока не сообщили информацию о классе защиты, зато известно, что внедорожник будут выпускать в 4-дверном и 4-местном варианте, а также в 6-местном и 6-дверном варианте (без учёта задней двери).

Базовую версию планируют продавать за 2 млн долларов, а 6-местную – за 3,8 млн долларов. Но даже тем, кто готов выложить такую кругленькую сумму за внедорожник, стоит поторопиться и оформить предзаказ. Дело в том, что компания планирует выпустить всего 9 внедорожников.

Монстр из Поднебесной: в Китае выпустили самый дорогой внедорожник в мире (ФОТО)

Монстр из Поднебесной: в Китае выпустили самый дорогой внедорожник в мире (ФОТО)

Монстр из Поднебесной: в Китае выпустили самый дорогой внедорожник в мире (ФОТО)
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