В США представили новое поколение Subaru Forester 

В США представили новое поколение Subaru Forester 
Главной премьерой Subaru на выставке в Нью-Йорке стал новый "Форестер", который переехал на другую платформу, стал чуть просторнее и получил новое оснащение. Интересно, что внешность кроссовера при этом практически не изменилась.

В компании Subaru явно решили пойти по пути эволюции дизайна при смене поколений. И общие черты, и пропорции кузова нового Forester остались на сто процентов узнаваемыми. А вот платформа у кроссовера совершенно новая — в основе автомобиля лежит "тележка" Subaru Global Platform (SGP), на которой построены текущая Impreza и вседорожный хэтчбек XV.

В результате колесная база выросла на 30 мм, на заднем ряду сидений пространства для ног стало чуть больше, равно как и запаса по ширине в плечевой зоне.

К тому же японцы увеличили объем багажного отделения, а доступ к нему сделали более удобным. В Subaru обещают, что кроссовер стал тише предшественника и лучше изолирован от вибраций.

Для рынка США заявлен доработанный 2,5-литровый оппозитник, мощность которого выросла со 171 до 182 л.с., хотя глобально будут доступен и базовый 2-литровый мотор. А вот о версии XT с 2,0-турбо пока информации нет. Вдобавок Subaru перестала оснащать "Форестер" механической КП, и теперь даже в базе предлагается бесступенчатый вариатор Lineartronic с имитацией 7 ступеней. Трансмиссию доработали таким образом, чтобы улучшить динамику, отклик на нажатие акселератора и снизить расход топлива.

Читайте также: В Саудовской Аравии открылся первый автосалон для женщин

Заявленный дорожный просвет у Subaru Forester 2019 составляет внушительные 220 мм. Полным приводомymmetrical AWD управляет двухрежимный ассистент езды по бездорожью X-Mode, который обзавелся новыми алгоритмами для движения по глубокому снегу и грязи.

Большое внимание уделили безопасности: у "Форестера" впервые появился контроль усталости водителя, которая работает на основе программы распознавания лиц. Комплекс EyeSight Driver Assist включает в себя систему автоматического торможения, мониторинга слепых зон, предварительного торможения и управления тягой при столкновении, адаптивный круиз-контроль, систему слежения за разметкой, стабилизации прицепа, а также распознавания препятствий при движении задним ходом. скачать dle 10.2 КиноСвин


0
33
Hi-Tech

Схожі публікації

24-06-2017, 09:11
Озвучен ценник обновленного универсала Subaru Outback
21-04-2017, 18:11
Subaru озвучила цены «заряженных» седанов WRX и WRX STI
26-02-2017, 15:44
Фотошпионы рассекретили новый Subaru Forester (ФОТО)
2-02-2017, 19:22
Subaru весной презентует обновленный кроссовер XV
7-12-2016, 05:44
Представлена обновленная модель Subaru BRZ
25-11-2016, 05:11
Кроссовер Subaru XV получит гибридную версию
15-10-2016, 03:11
Продажи седана Subaru Impreza на рынке Японии бьют все рекорды
6-10-2016, 21:11
Subaru представит новый автомобиль в середине ноября в Лос-Анджелесе
30-03-2016, 23:42
Subaru представила оновлений варіант кросовера Forester (ФОТО)

СТРІЧКА НОВИН

30.03.18
Amazon потратит миллиард долларов на создание нового телесериала
30.03.18
Звездная пара: Кэти Перри рассказала об отношениях с Орландо Блумом
30.03.18
Mazda покажет свой необычный дебют в Нью-Йорке 
30.03.18
В заброшенном сарае нашли уникальный Mercedes-Benz, в котором поселились опоссумы (ФОТО)
30.03.18
В США представили новое поколение Subaru Forester 
30.03.18
4G в Украине: запуск уже завтра
30.03.18
Монстр из Поднебесной: в Китае выпустили самый дорогой внедорожник в мире (ФОТО)
30.03.18
Genesis показал концепт Essentia
30.03.18
Lenovo отзывает часть ноутбуков из-за проблем с батареями
30.03.18
Беспилотный поезд начал курсировать в Великобритании
30.03.18
Как правильно выбирать подержанный автомобиль, чтобы он прослужил ещё долгие годы
30.03.18
Порошенко сообщил о начале запуска 4G в Украине
30.03.18
Facebook усилит меры безопасности перед выборами в США
30.03.18
Можно ли печь куличи на Благовещение
30.03.18
Последняя за два года "голубая Луна": викканская жрица рассказала, что нужно успеть сделать
30.03.18
Что можно делать в праздник Теплого Алексея
30.03.18
Трамп предупредил Путина, что выиграет гонку вооружений — западные СМИ
30.03.18
"Надо было погибать с детьми". Пожарный рассказал подробности трагедии в Кемерово
30.03.18
В "Нафтогазе" назвали "Газпром" котиками
30.03.18
"Плохой мальчик" из Кремля упрямо не понимает сигналов Трампа
30.03.18
Первый пошел: Россия включила "ответку" на высылку своих дипломатов
30.03.18
В Киеве избили ветерана АТО
30.03.18
Дело Скрипаля: дочь пошла на поправку
30.03.18
День на Донбассе: боевики атакуют на всех направлениях, есть пострадавшие
30.03.18
Украина стала на шаг ближе к вступлению в НАТО
30.03.18
В ОБСЕ сделали неожиданное заявление о ситуации на Донбассе
30.03.18
Донецкие боевики рассказали очередную "страшилку" про украинскую армию
30.03.18
На Донбассе более 50 обстрелов в течение суток
30.03.18
В Днепровской школе пожар: проходит эвакуация
30.03.18
Модернизация ВСУ: готовится открытие современного тренировочного лагеря
30.03.18
В Украине начнут отключать аналоговое телевидение
30.03.18
Песков назвал Навального "болезненным нарциссом", а Явлинского "похоронником"
30.03.18
Экс-депутат Госдумы сказал, кто носит за Путиным тапочки
30.03.18
Отравление Скрипаля. В Госдепе США пригрозили ответить России на высылку дипломатов
30.03.18
"Сармат" в воздухе. В минобороны России показали запуск новой баллистической ракеты, видео
30.03.18
Стало известно, почему Украине пока не светит безвиз с Канадой
30.03.18
В "Нафтогазе" рассказали об убытках Украины от "Северного потока-2"
30.03.18
Украина не получит бесплатно канадское летальное оружие
30.03.18
Марія Яремчук: Любов повинна бути спонтанною
30.03.18
Олександр Скічко: Три роки «Зірковому шляху» — продовжуємо набирати висоту
30.03.18
Наталка Карпа випустила експериментальну пісню
30.03.18
Леонардо Ді Капріо закрутив роман з прийомною дочкою Аль Пачіно
30.03.18
Дочка Лілії Ребрик отримала роль у серіалі
30.03.18
Даша Астаф'єва в нижній білизні похизувалася результатами схуднення
30.03.18
Мінський формат: планується нова зустріч з Донбасу
30.03.18
Нові союзники: Україна і Данія проведуть спільні навчання повітряних сил
Всі новини
Наверх