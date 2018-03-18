Mazda покажет свой необычный дебют в Нью-Йорке 

Mazda покажет свой необычный дебют в Нью-Йорке 
На автошоу в Нью-Йорке Mazda обещает кое-что сногсшибательное.

Видеотрансляцию с автошоу, организованную японской компанией, можно будет наблюдать в интернете. По предположениям, ожидается нечто особенное.
Удивительно, что из тизерного ролика, появившегося накануне, мало что понятно о будущем автомобиле. Сквозь камуфляж видны только фара и решетка радиатора. Поэтому очевидно, что японский автопроизводитель готовит публике и экспертам какой-то сюрприз.

Однако некоторые версии все же имеются. Совсем не исключено, что к презентации подготовят новые модификации CX-3 или CX9. Не стоит сбрасывать со счетов возможный дебют Mazda SUV или Mazda6 с приводом 4 х 4.

Последний планирует занять прочную нишу среди американских потребителей. Некоторые эксперты также упоминали о Mazda3, однако все же это маловероятно.

Читайте также: Пэрис Хилтон потеряла в клубе помолвочное кольцо за 2 миллиона долларов

Ожидается, что презентация от Mazda стартует в 19-30 по Гринвичу. Вся трансляция в полном объеме доступна в интернете. Об ее итогах мы обязательно расскажем дополнительно. скачать dle 10.2 КиноСвин


0
34
Hi-Tech

Схожі публікації

28-03-2018, 08:40
Пэрис Хилтон потеряла в клубе помолвочное кольцо за 2 миллиона долларов
29-11-2016, 17:22
В Японии начали собирать новый кроссовер Mazda CX-5
26-11-2016, 21:11
В компании Mazda сообщили о выпуске первой гибридной серийной модели
17-11-2016, 07:33
Mazda презентовала кроссовер CX-5 нового поколения
15-11-2016, 19:44
В сети появился тизер кроссовера Mazda CX-5
13-11-2016, 19:22
В 2017 году в США появятся новые дизельные автомобили от Mazda (ФОТО)
29-10-2016, 20:33
Новая агрессивная Mazda CX-5 уже рядом (ФОТО)
28-10-2016, 07:11
Мировая премьера нового Mazda CX-5 состоится на открытии автосалона в Лос- Анджелесе
27-09-2016, 17:33
Озвучена стоимость новой Mazda MX-5 RF

СТРІЧКА НОВИН

30.03.18
Amazon потратит миллиард долларов на создание нового телесериала
30.03.18
Звездная пара: Кэти Перри рассказала об отношениях с Орландо Блумом
30.03.18
Mazda покажет свой необычный дебют в Нью-Йорке 
30.03.18
В заброшенном сарае нашли уникальный Mercedes-Benz, в котором поселились опоссумы (ФОТО)
30.03.18
В США представили новое поколение Subaru Forester 
30.03.18
4G в Украине: запуск уже завтра
30.03.18
Монстр из Поднебесной: в Китае выпустили самый дорогой внедорожник в мире (ФОТО)
30.03.18
Genesis показал концепт Essentia
30.03.18
Lenovo отзывает часть ноутбуков из-за проблем с батареями
30.03.18
Беспилотный поезд начал курсировать в Великобритании
30.03.18
Как правильно выбирать подержанный автомобиль, чтобы он прослужил ещё долгие годы
30.03.18
Порошенко сообщил о начале запуска 4G в Украине
30.03.18
Facebook усилит меры безопасности перед выборами в США
30.03.18
Можно ли печь куличи на Благовещение
30.03.18
Последняя за два года "голубая Луна": викканская жрица рассказала, что нужно успеть сделать
30.03.18
Что можно делать в праздник Теплого Алексея
30.03.18
Трамп предупредил Путина, что выиграет гонку вооружений — западные СМИ
30.03.18
"Надо было погибать с детьми". Пожарный рассказал подробности трагедии в Кемерово
30.03.18
В "Нафтогазе" назвали "Газпром" котиками
30.03.18
"Плохой мальчик" из Кремля упрямо не понимает сигналов Трампа
30.03.18
Первый пошел: Россия включила "ответку" на высылку своих дипломатов
30.03.18
В Киеве избили ветерана АТО
30.03.18
Дело Скрипаля: дочь пошла на поправку
30.03.18
День на Донбассе: боевики атакуют на всех направлениях, есть пострадавшие
30.03.18
Украина стала на шаг ближе к вступлению в НАТО
30.03.18
В ОБСЕ сделали неожиданное заявление о ситуации на Донбассе
30.03.18
Донецкие боевики рассказали очередную "страшилку" про украинскую армию
30.03.18
На Донбассе более 50 обстрелов в течение суток
30.03.18
В Днепровской школе пожар: проходит эвакуация
30.03.18
Модернизация ВСУ: готовится открытие современного тренировочного лагеря
30.03.18
В Украине начнут отключать аналоговое телевидение
30.03.18
Песков назвал Навального "болезненным нарциссом", а Явлинского "похоронником"
30.03.18
Экс-депутат Госдумы сказал, кто носит за Путиным тапочки
30.03.18
Отравление Скрипаля. В Госдепе США пригрозили ответить России на высылку дипломатов
30.03.18
"Сармат" в воздухе. В минобороны России показали запуск новой баллистической ракеты, видео
30.03.18
Стало известно, почему Украине пока не светит безвиз с Канадой
30.03.18
В "Нафтогазе" рассказали об убытках Украины от "Северного потока-2"
30.03.18
Украина не получит бесплатно канадское летальное оружие
30.03.18
Марія Яремчук: Любов повинна бути спонтанною
30.03.18
Олександр Скічко: Три роки «Зірковому шляху» — продовжуємо набирати висоту
30.03.18
Наталка Карпа випустила експериментальну пісню
30.03.18
Леонардо Ді Капріо закрутив роман з прийомною дочкою Аль Пачіно
30.03.18
Дочка Лілії Ребрик отримала роль у серіалі
30.03.18
Даша Астаф'єва в нижній білизні похизувалася результатами схуднення
30.03.18
Мінський формат: планується нова зустріч з Донбасу
30.03.18
Нові союзники: Україна і Данія проведуть спільні навчання повітряних сил
Всі новини
Наверх