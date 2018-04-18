В Дубае введут цифровые автомобильные номера
Напомним, что в Калифорнии местные рекламщики решили восполнить недостаток площадей для размещения информации установкой цифровых номерных знаков на автомобили, которые могут во время стоянки рекламировать что-нибудь или доносить до окружающих информацию. В Дубае решили подойти к вопросу с точки зрения пользы для властей и участников дорожного движения и оснастили цифровые номера более серьезным функционалом.
Помимо передачи сигнала в полицию и службы экстренной помощи при дорожно-транспортном происшествии, технология позволит в будущем обмениваться с другими автомобилями информацией о дорожных условиях или ДТП. Номерные знаки также могут отображать предупреждающую информацию, если номера или автомобиль украдены.
Все цифровые знаки будут внесены в общую базу и закреплены за своими владельцами. Штрафы за нарушения, оплата парковки будут автоматически списываться с банковского счета хозяина. При необходимости, заменить номерной знак можно будет через портал Управления дорог и транспорта Дубая (RTA) и информация на знаке изменится автоматически.
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По словам Султана Абдуллы аль-Марзуки, начальника отдела лицензирования транспортных средств Управления дорог и транспорта Дубая (RTA), на сегодняшний день положение о введении новых цифровых номерных знаков находится на правительственных слушаниях. Стоимость подобных номеров, а также бюджет на их внедрение пока не разглашаются. Эксперимент в Дубае планируется начать уже в мае.
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