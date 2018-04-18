В новом iPad много заводского брака
Теперь очередь дошла и до недавно выпущенного iPad (2018), в котором много заводского брака. Планшет iPad (2018), анонсированный в конце марта, рискует получить роль самого бракованного планшетного компьютера Apple за последние годы. Вместе со снижение цены этого устройства, «яблочная» корпорация ощутимо снизила и качество продукции. Форумы «яблочная» корпорации кишат сообщениями от недовольных покупателей новинки, которые жалуются на пыль под стеклом планшета прямо «из коробки».
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Когда пользователь смотрит на экран iPad (2018) при хорошем освещении, прямо под защитным стеклом можно увидеть пыль. Зрительно она, конечно, почти не мешает, однако сам факт ее наличия напрягает почти всех людей. Еще бы, ведь планшет был куплен за полную сумму денег, а не с какой-то скидкой за такой дефект. Некоторые люди уже несколько раз меняли свой планшет iPad (2018) на новый, однако в каждом экземпляре присутствуют проблемы с пылью под экраном.
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