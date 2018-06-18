Неожиданный победитель: американцы выбрали самый надежный автомобильный бренд
Результаты исследования 2018 года были опубликованы агентством маркетинговой информации J.D. Power. Результат этого года стал шагом вперед по сравнению с 2017 годом, когда Genesis в первый же год своего участия в исследовании возглавил рейтинг среди премиальных брендов, а в общем рейтинге занял второе место. В исследование 2018 года участвовал 31 бренд, в том числе – 13 премиальных.
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Исследование IQS, которое проводилось в этом году в 32-й раз, выполняет функции образцового сравнения качеств новинок для всей автомобильной индустрии. Рейтинг качества IQS-2018 для рынка США составлен на основе оценок 75 712 респондентов – покупателей и арендаторов новых автомобилей 2018 модельного года. Опрос проводился по прошествии трех месяцев эксплуатации автомобиля. Опросный лист исследования состоит из 233 пунктов, а участвующие в рейтинге модели разделены на 8 категорий. По итогам исследования, автопроизводители получают информацию, существенно облегчающую поиск проблем, связанных с качеством и дальнейшим усовершенствованием продукции.
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