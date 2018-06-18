Неожиданный победитель: американцы выбрали самый надежный автомобильный бренд

Громкая сделка: автогиганты Ford и Volkswagen объединяют усилия

Составлен рейтинг самых популярных марок автомобилей в мире

Опубликован рейтинг самых надежных автомобилей 2017 года

Составлен ТОП-10 лучших автомобилей лета 2017 года

Без проблем и поломок. Опубликован рейтинг самых надежных авто 2017 года