Неожиданный победитель: американцы выбрали самый надежный автомобильный бренд

Неожиданный победитель: американцы выбрали самый надежный автомобильный бренд
Премиальный бренд Genesis возглавил рейтинг качества новых автомобилей (IQS, Initial Quality Study) среди всех автомобильных брендов на рынке США.

Результаты исследования 2018 года были опубликованы агентством маркетинговой информации J.D. Power. Результат этого года стал шагом вперед по сравнению с 2017 годом, когда Genesis в первый же год своего участия в исследовании возглавил рейтинг среди премиальных брендов, а в общем рейтинге занял второе место. В исследование 2018 года участвовал 31 бренд, в том числе – 13 премиальных.

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Исследование IQS, которое проводилось в этом году в 32-й раз, выполняет функции образцового сравнения качеств новинок для всей автомобильной индустрии. Рейтинг качества IQS-2018 для рынка США составлен на основе оценок 75 712 респондентов – покупателей и арендаторов новых автомобилей 2018 модельного года. Опрос проводился по прошествии трех месяцев эксплуатации автомобиля. Опросный лист исследования состоит из 233 пунктов, а участвующие в рейтинге модели разделены на 8 категорий. По итогам исследования, автопроизводители получают информацию, существенно облегчающую поиск проблем, связанных с качеством и дальнейшим усовершенствованием продукции. скачать dle 10.2 КиноСвин


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