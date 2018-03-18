"Мне это противно": российский режиссер "отказался" ездить в Украину из-за Бандеры

Алексей Герман считает, что у украинцев неправильные "герои".

"Мне это противно": российский режиссер "отказался" ездить в Украину из-за Бандеры
Российский режиссер Алексей Герман-младший заявил, что ему "противно" ездить в Украину из-за того, что у украинцев неправильные "герои".

Таким мнением он поделился в блоге для "Эхо Москвы".

"Я как бы ездить в страну, у которой герой Бандера, Шухевич и так далее, не хочу. Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду, потому что у меня с Украины, у меня свое… Ну, не хочу залезать в этот вопрос. Поэтому, к сожалению, так. Потом как-то начнет, надеюсь, собираться. Конечно, это такой исторический…", - заявил Герман-младший.

Он добавил, что именно политическая ситуация в Украине стала причиной раздора россиян.

"Я не против морали и нравственности. Я за мораль и нравственность. Ну, просто как бы я это не конвертирую ни во что. Но, действительно, это время переломное, это время, безусловно, к сожалению… Мы все не согласны из-за политики, это правда. Ключевой точкой была Украина, я вот честно скажу. И вот с Украины, мне кажется (вот то, что я вижу по компаниям), началось расхождение в разные стороны. И ничего в этом дурного нет. Понимаете? Вот кто-то поддерживает, ездит и так далее", - объяснил он.

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