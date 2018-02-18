Вашингтон не пойдет на сделку по Украине без ее ведома - Госдеп

Позицию американского внегшеполитического ведомства озвучил один из его руководителей.

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Вашингтон не пойдет на сделку по Украине без ее ведома - Госдеп
Прибывший в Киев Джон Салливан, заместитель государственного секретаря США Рекса Тиллерсона заявил о том, что Белый дом не пойдет на сделку по Украине без ее ведома

По словам дипломата, официальный Вашингтон будет всемерно способствовать восстановлению ее территориальной целостности и независимости, сообщает агентство "Интерфакс-Украина."

"Крым – это Украина, Донбасс – это Украина. Мы никогда не согласимся менять один регион на другой. Мы никогда не согласимся совершать сделку относительно Украины, без согласия Украины", – сказал Салливан.

Дипломат также добавил, что очень многие русскоязычные украинцы гибнут, защищая территориальную целостность страны.

"Прямыми последствиями российской агрессии стало то, что русскоязычное население более всего страдает на Донбассе и в Крыму", – резюмировал он.

Напомним, ранее Рекс Тиллерсон заявлял о том, что США "плечом к плечу" с Украиной противостоят российской агрессии.

 

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