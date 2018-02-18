Плотницкого "законопатили" в российское СИЗО - соратник экс-главаря "ЛНР"

По имеющейся информации бывший главарь луганских террористов содержится в одном из старейших российских следственных изоляторов.

Плотницкого "законопатили" в российское СИЗО - соратник экс-главаря "ЛНР"
Владлен Заруба, один из сподвижников умершего первого главаря террористической группировки "ЛНР" Валерия Болотова, заявил о том, что второй главарь Игорь Плотницкий сейчас заключен под стражу в СИЗО №1 Петербурга, широко известном как "Кресты".

Видеозапись интервью Зарубы опубликована на YouTube.

По его словам, в "Крестах" Плотницкий дает показания. Заруба также выдвинул предположение, что именно из-за информации, предоставленной бывшим главарем ЛНР, в РФ был недавно был арестован генеральный директор корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" Олега Мкртчан.

Заруба выразил уверенность, что именно через Мкртчана РФ выделяла деньги для боевиков "ЛНР".

Напомним, ранее появлялась информация о смерти экс-начальника охраны Плотницкого в российском СИЗО.

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