Плотницкого "законопатили" в российское СИЗО - соратник экс-главаря "ЛНР"

По имеющейся информации бывший главарь луганских террористов содержится в одном из старейших российских следственных изоляторов.

Видеозапись интервью Зарубы опубликована на YouTube.

По его словам, в "Крестах" Плотницкий дает показания. Заруба также выдвинул предположение, что именно из-за информации, предоставленной бывшим главарем ЛНР, в РФ был недавно был арестован генеральный директор корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" Олега Мкртчан.

Заруба выразил уверенность, что именно через Мкртчана РФ выделяла деньги для боевиков "ЛНР".

Напомним, ранее появлялась информация о смерти экс-начальника охраны Плотницкого в российском СИЗО.