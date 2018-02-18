"Я сказал все, что я сказал".Серебряков не намерен отказываться от слов о наглости и хамстве россиян

Актер заявил, что все свои заявления сделал осознанно.

"Я сказал все, что я сказал".Серебряков не намерен отказываться от слов о наглости и хамстве россиян
Актер Алексей Серебряков прокомментировал цитату из своего интервью видеоблогеру Юрию Дудю, которое было опубликовано 20 февраля на канале в Youtube.

Речь идет о высказывании артиста о том, что национальная идея России заключается в "силе, наглости и хамстве", сообщает РЕН ТВ.

"Я сказал все, что я сказал. Если мне потребуется что-то договорить, я обращусь к господину Дудю и ему договорю", — ответил Серебряков журналистам.

Резонанс в российском социуме вызвали слова Серебрякова о том, что лихие 90-е до сих пор не ушли для России в прошлое, в чем можно легко убедиться, если отъехать хотя бы на 30 километров от Москвы.

Напомним, в этом же интервью Алексей Серебряков заявил, что недоволен президентом РФ Владимиром Путиным из-за того, что в стране процветает бесконечное вранье и воровство.

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