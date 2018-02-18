Венгрию могут исключить из Евросоюза. Названы причины

Под сомнение дальнейшие перспективы членства Венгрии в Европейском союзе поставили в Люксембурге.

Причиной радикальных мер может стать категорический отказ страны принимать беженцев. Об этом дипломат рассказал в интервью Magyar Nemzet.

"Я не понимаю. О толпах мигрантов нет ни слова! Речь идет о солидарности с Грецией и Италией", - акцентировал он.

По словам Ассельборна, позиция нынешней венгерской власти противоречит принципам Евросоюза. Ранее страна взяла на себя обязательства выполнить квоту и принять на свою территорию 1500 нелегальных мигрантов.

"Я не хочу критиковать чью-то политику, но должен обратить внимание на опасности. Я являюсь министром иностранных дел в течение четырнадцати лет, но Европейскому союзу никогда не приходилось защищать свои собственные принципы. Мы на очень опасной дороге", - сказал Ассельборн.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на интервью Ассельборна Der Tagesspiegel, в котором последний подверг резкой критике венгерский законопроект о запрете неправительственных организаций, которые поддерживают миграцию. В ответ венгерский чиновник назвал коллегу из Люксембурга идиотом.