Россия может "подорвать" Балканы из-за расширения ЕС - западные СМИ

Расширение Евросоюза на восток, считает эксперт, вызовет жесткое противодействие со стороны Кремля.

Россия может "подорвать" Балканы из-за расширения ЕС - западные СМИ
Евросоюз до сих пор не готов жить в мире с вернувшейся геополитикой, в котором правительства стран и их население одержимы границами и территориями.

С таким мнением в авторитетном западном издании The Guardian выступил руководитель "Центра либеральных исследований" в Софии (Болгария) Иван Крастев.

По его мнению, сейчас на Западных Балканах способность ЕС думать и действовать как геополитический игрок столкнулась с тяжелым испытанием". В начале месяца официальный Брюссель презентовал свою новую стратегию для данного региона. Ее цель - поощрить Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Косово, Македонию и Албанию проводить реформы через восстановление перспективы вступления в организацию. Кроме того, в ответ на подъем популизма во многих странах, евробюрократам пришлось заявить, что "обещание членства в ЕС - это немаленькое чудо".

По мнению Крастева, больше всего в ЕС боятся повторения украинского сценария. Именно по нему поддержка европейских стремлений вызывает самое жесткое сопротивление со стороны тех игроков, которые против расширения Евросоюза на восток – в первую очередь, России.

Кроме того, Крастев полагает, что именно Балканы - тот регион, где Россия начнет активно работать над дестабилизацией ЕС, заплатив за этой очень низкую для себя политическую цену. Поэтому европейским дипломатам стоит всеми силами и средствами убеждать Москву, что эскалация напряженности не в ее интересах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Еврокомисии назвали условия вступления балканских стран в ЕС.

 

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