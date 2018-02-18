В России назвали численность компании "Вагнера" и количество погибших в Сирии наемников

На содержание наемников "Вагнера" тратится до 17,4 млрд рублей.

В России назвали численность компании "Вагнера" и количество погибших в Сирии наемников
Российские издания узнали, сколько наемников числится в частной военной компании "Вагнера" и количество бойцов погибших в Сирии. 

Как рассказали источники в Минобороны России, ФСБ и самой ЧВК, количество "вагнеровцев" составляет 3600 человек, пишет Republic.

По подсчетам СМИ, на содержание наемников тратится до 17,4 млрд рублей.

Наемники "Вагнера" оказались в центре внимания мировых СМИ после их столкновения с американской авиацией под Дейр-эз-Зором, в ходе которого погибло, по некоторым свидетельствам, от нескольких десятков до нескольких сотен российских боевиков.

"Вагнеровцы" принимали участие в аннексии Крыма, в войне на Донбассе, а сейчас воюют в Сирии.

Главой ЧВК является Дмитрий Уткин, он же "Вагнер". В декабре 2016 года он появился на публике в Кремле и даже сфотографировался с Путиным. В ноябре 2017 года он стал генеральным директором фирмы "повара Путина" Евгения Пригожина, среди интересов которого – нефтебизнес в Сирии. Прообраз отряда "Вагнера" занимался обороной нефтепроводов там еще в 2013 году.

Между тем, основательница проекта "Груз-200 из Украины в Роcсию", правозащитница Елена Васильева, рассказала, что при разгроме частной военной компании "Вагнер" в Сирии погибло не менее 300 российских спецназовцев, пишет "Обозреватель".

"Волонтеры моего проекта, мониторя соцсети, публикуют в группе сообщения из разных мест, больниц, военных госпиталей, куда доставляли и доставляют раненых "вагнеровцев". И мы уже видим картину массовых ранений не менее сотни человек", — сказала Васильева.

По ее словам, высокопоставленные чиновники хоть и утверждают, что в тот день погибло 5 россиян, но волонтеры уже опубликовали 9 конкретных имен и фамилий убитых 7 февраля в Сирии.

"Кстати, мне уже не раз сообщали, что прославившийся своими жестокими пытками Мильчаков (русский националист Алексей Мильчаков, воевал за террористов на Донбассе, — ред.) "отбегался", но пока у нас нет веских доказательств о его гибели. Поэтому я не озвучиваю его имени в числе убитых. В любом случае он выкладывал свои фотографии в Сирии, и мы точно знаем, что он там был. Но мог и уехать до того боя", — отмечает правозащитница, добавляя, что "с уверенностью могу утверждать, что в бою 7 февраля 2018 года было уничтожено не менее 300 российских спецназовцев, получавших зарплату из казны Министерства обороны России, и не важно, каким именно путем им переводились эти средства".

Напомним, в МИД РФ отметили, что в результате недавнего военного столкновения в Сирии погибло несколько десятков граждан РФ.

 

 

 

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