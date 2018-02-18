В Сирии уничтожены сотни российских спецназовцев-"вагнеровцев" — правозащитница

Наемники получали зарплату из казны минобороны РФ, отметила Васильева.

В Сирии уничтожены сотни российских спецназовцев-"вагнеровцев" — правозащитница
В начале февраля в Сирии в бою были уничтожены не менее 300 российских спецназовцев, которые были членами частной военной компании "Вагнер".

Наемники получали зарплату из казны минобороны РФ, рассказала основательница проекта "Груз-200 из Украины в Россию", правозащитница Елена Васильева в комментарии "Обозревателю".

"Пока могу с уверенностью утверждать, что в бою 7 февраля 2018 года было уничтожено не менее 300 российских спецназовцев", — отметила собеседница.

Ранее западные СМИ писали, что 7 февраля в Сирии в результате авиаудара по проправительственным силам, которые поддерживает Россия, были ликвидированы более 200 наемников, среди которых большинство — россияне.

РосСМИ сообщали, что в провинции Дейр-эз-Зор россияне-члены ЧВК убиты из-за попытки местных крупных предпринимателей, поддерживающих президента страны Башара Асада, захватить нефтяные и газовые месторождения, находящиеся под контролем союзников США — курдов.

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