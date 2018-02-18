Польский закон о «бандеризме» писался открытым украинофобом и сторонником Кремля

Польский закон о «бандеризме» писался открытым украинофобом и сторонником Кремля
Новую поправку к закону о польской национальной памяти написал представитель правой радикальной партии, воспользовавшись советами российских кураторов.

Известно, что польские радикалы активно консультируются с историком Войчехом Мушинським, известным своей антиукраинскими высказываниями.

Другим постоянным советником правых сил является Владимир Осадчий, работающий длительное время в российском информационном агентстве «Спутник».
К слову, последний заявлял о "большом нахальстве бандеровского сообщества" в Украине. Во время заседания комиссии он выразил свою уверенность в том, что "в Украине распространяется идеология национализма, которая становится обязательной государственной идеологией". скачать dle 10.2 КиноСвин


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