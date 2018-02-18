Борьба с нелегалами в Европе: стало известно о депортации десятков украинцев из Словакии

Борьба с нелегалами в Европе: стало известно о депортации десятков украинцев из Словакии
Из Словакии депортируют десятки украинцев, которые работали в стране без соответствующих разрешений и документов.

Нелегалов выявила полиция словацкого города Кошице в ходе проверки на одной из строительных площадок города, где возводится многофункциональный комплекс.

Всего на стройке незаконно работали 62 человека, их них 38 - граждане Молдовы, еще 24 - украинцы. По словам пресс-секретаря полиции Дениса Балогинского, на объекте они занимались монтажными, плотницкими и земляными работами.

По итогам судебного рассмотрения было вынесено 21 решение об административной ответственности. В частности, решения о депортации и запрете находиться на территории Словакии. Этим лицам теперь будет также запрещен въезд в страны ЕС сроком на 1 год.

Теперь нелегалы, согласно решению суда, должны покинуть территорию Словакии в течение 15 дней.
Словакия не единственная страна, активно взявшаяся за борьбу с нелегалами. Ранее сообщалось о проблемах украинцев в Польше из-за массовых проверок фирм по трудоустройству. скачать dle 10.2 КиноСвин


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