Борьба с нелегалами в Европе: стало известно о депортации десятков украинцев из Словакии





Нелегалов выявила полиция словацкого города Кошице в ходе проверки на одной из строительных площадок города, где возводится многофункциональный комплекс.



Всего на стройке незаконно работали 62 человека, их них 38 - граждане Молдовы, еще 24 - украинцы. По словам пресс-секретаря полиции Дениса Балогинского, на объекте они занимались монтажными, плотницкими и земляными работами.



По итогам судебного рассмотрения было вынесено 21 решение об административной ответственности. В частности, решения о депортации и запрете находиться на территории Словакии. Этим лицам теперь будет также запрещен въезд в страны ЕС сроком на 1 год.



Теперь нелегалы, согласно решению суда, должны покинуть территорию Словакии в течение 15 дней.

Словакия не единственная страна, активно взявшаяся за борьбу с нелегалами. Ранее сообщалось о проблемах украинцев в Польше из-за массовых проверок фирм по трудоустройству. КиноСвин Нелегалов выявила полиция словацкого города Кошице в ходе проверки на одной из строительных площадок города, где возводится многофункциональный комплекс.Всего на стройке незаконно работали 62 человека, их них 38 - граждане Молдовы, еще 24 - украинцы. По словам пресс-секретаря полиции Дениса Балогинского, на объекте они занимались монтажными, плотницкими и земляными работами.По итогам судебного рассмотрения было вынесено 21 решение об административной ответственности. В частности, решения о депортации и запрете находиться на территории Словакии. Этим лицам теперь будет также запрещен въезд в страны ЕС сроком на 1 год.Теперь нелегалы, согласно решению суда, должны покинуть территорию Словакии в течение 15 дней.Словакия не единственная страна, активно взявшаяся за борьбу с нелегалами. Ранее сообщалось о проблемах украинцев в Польше из-за массовых проверок фирм по трудоустройству. скачать dle 10.2