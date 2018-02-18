Россия пытается повлиять на вручение «Оскара» - NYT

Россия пытается повлиять на раздачу "Оскаров" - СМИ

Климкин объяснил, как Россия пытается менять тактику по Донбассу

Россия сменила тактику расшатывания ситуации в Украине, - контрразведка СБУ

Жертвами российских авиаударов в Алеппо за двое суток стали почти 100 человек

Президент Болгарии рассказал, с помощью чего Россия пытается расколоть Европу

Белый дом: Россия путем кибератак пытается влиять на выборы «во всем мире»

ООН создала комиссию для расследования нападения на гуманитарную колонну в Сирии

Зачистка в «ДНР» и «ЛНР» - тайный сговор РФ, Украины и Запада

Берлин: Без поддержки РФ Асад не смог бы продолжать войну с собственным народом