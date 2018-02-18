Россия пытается повлиять на вручение «Оскара» - NYT

Россия пытается повлиять на вручение «Оскара» - NYT
Представители РФ предпринимают попытки повлиять на результаты голосования, по результатам которого будут выявлены победители «Оскара».

Считается, что российская сторона пытается не допустить победы двух документальных фильмов, находящихся в немилости у Путина.

Речь идет о фильме «Последние люди в Алеппо» сирийского режиссера Ферас Файяда о войне в Сирии и расследования американца Брайана Фогеля «Икар» о российской государственной допинговуй программе.
По словам Фаяда, его деятельность и работа его команды находится под постоянным прицелом российских интернет-троллей, пытающихся создать негативное восприятие фильма. скачать dle 10.2 КиноСвин


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