В штате Вашингтон неизвестный угрожал взрывом на военной базе
По словам Шрейдера, чье заявление транслировалось на странице базы в Facebook, к воротам базы подъехал черный джип. "Водитель заявил, что у него на теле и в машине были самодельные взрывные устройства", — командир базы. По его словам, водитель был задержан, на базе объявлена тревога, установлен периметр безопасности. Ведется расследование с участием ФБР.
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"Ситуация под контролем", — подчеркнул Шрейдер. Он не уточнил, были ли найдены взрывные устройства, которыми грозил водитель джипа.
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