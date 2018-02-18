Американские самолеты провели разведку у берегов оккупированного Крыма

Два борта провели в черноморском небе три часа.

Как пишет "Думская", оба борта провели в черноморском небе три часа.

Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon с/н 168998 взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии примерно в 10 часов утра и отправился в Черное море.

Приблизительно в это же время самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) EP-3E Aries II взлетел с авиабазы Суда-Бей (Кипр). Он направился к южному берегу оккупированного полуострова.

Следует также отметить, что в настоящий момент в водах Черного моря находятся два американских эсминца типа "Арли Берк" — USS Carney DDG64 и USS Ross DDG71, поэтому действия американцев носят комплексный характер.