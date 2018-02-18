Евродепутат назвала одну из главных ошибок Запада по Крыму

Свободные СМИ на полуострове невозможны, поэтому чрезвычайно важен процесс самоорганизации журналистов, подчеркнула Хармс.

Евродепутат назвала одну из главных ошибок Запада по Крыму
Одна из главных ошибок Запада по Крыму заключалась в том, что с первого дня захвата полуострова Российской Федерацией в западных СМИ не осуждалась политика оккупации, большинства членов Европарламента считают все разговоры о снятии санкций с РФ неправильными.

Свободные СМИ в Крыму невозможны, поэтому чрезвычайно важен процесс самоорганизации журналистов, рассказала депутат от Германии Реббека Хармс на международном форуме в Киеве на тему "Оккупированный полуостров: 4 года сопротивления", пишет Укринформ.

"Хочу донести мнение большинства членов Европарламента, что все разговоры о снятии санкций с России являются неправильными. Санкции, которые мы приняли, из-за вопроса Крыма и Донбасса должны остаться, пока Путин (президент РФ Владимир Путин — Ред.) не выведет свои войска с территории Украины...", — отметила политик.

Евродепутат подчеркнула, что "история о маленьких "зеленых человечках", которые вдруг появились на территории крымского полуострова, этот фейк был снова и снова "пережеван". "Это стало началом других ошибок в освещении этой проблемы в мире и Украине. Сегодня понятно, что имеем дело с вторжением и оккупацией", — заявила Хармс.

По ее словам, "свободные СМИ в Крыму невозможны, поэтому чрезвычайно важен процесс самоорганизации журналистов". "Чрезвычайно важно этих людей поддерживать, распространять новости, поскольку они многим рискуют, когда создают эти новости", — сказала депутат.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

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