Евродепутат назвала одну из главных ошибок Запада по Крыму

Свободные СМИ на полуострове невозможны, поэтому чрезвычайно важен процесс самоорганизации журналистов, подчеркнула Хармс.

Свободные СМИ в Крыму невозможны, поэтому чрезвычайно важен процесс самоорганизации журналистов, рассказала депутат от Германии Реббека Хармс на международном форуме в Киеве на тему "Оккупированный полуостров: 4 года сопротивления", пишет Укринформ.

"Хочу донести мнение большинства членов Европарламента, что все разговоры о снятии санкций с России являются неправильными. Санкции, которые мы приняли, из-за вопроса Крыма и Донбасса должны остаться, пока Путин (президент РФ Владимир Путин — Ред.) не выведет свои войска с территории Украины...", — отметила политик.

Евродепутат подчеркнула, что "история о маленьких "зеленых человечках", которые вдруг появились на территории крымского полуострова, этот фейк был снова и снова "пережеван". "Это стало началом других ошибок в освещении этой проблемы в мире и Украине. Сегодня понятно, что имеем дело с вторжением и оккупацией", — заявила Хармс.

По ее словам, "свободные СМИ в Крыму невозможны, поэтому чрезвычайно важен процесс самоорганизации журналистов". "Чрезвычайно важно этих людей поддерживать, распространять новости, поскольку они многим рискуют, когда создают эти новости", — сказала депутат.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.