Секс, красотки в нижнем белье и геи "на передержке": россиян странными методами заманивают на выборы

Секс, красотки в нижнем белье и геи "на передержке": россиян странными методами заманивают на выборы


Секс, красотки в нижнем белье и геи "на передержке": россиян странными методами заманивают на выборы

Секс, красотки в нижнем белье и геи "на передержке": россиян странными методами заманивают на выборы

Секс, красотки в нижнем белье и геи "на передержке": россиян странными методами заманивают на выборы

Секс, красотки в нижнем белье и геи "на передержке": россиян странными методами заманивают на выборы

Секс, красотки в нижнем белье и геи "на передержке": россиян странными методами заманивают на выборы

Секс, красотки в нижнем белье и геи "на передержке": россиян странными методами заманивают на выборы

1 / 6 Журнал Maxim устроил соблазнительную фотосессию, где красотки зазывают на выборы (Фото: Maxim)

Создатели агитационных роликов давят на "больные" темы – секс, геи и темнокожие.

18 марта в России состоятся выборы президента, и граждан активно зазывают приходить и отдать свой голос, а не отсиживаться дома. Делают это всевозможными способами: и многочисленные агитационные видеоролики выпускают, и фотосессию с знойными красотками проводят.

Так, мужской глянец Maxim раздел девушек до нижнего белья и разместил надписи с двусмысленным подтекстом: "Вначале немного страшно, но потом тебе захочется еще раз", "У взрослых свои секреты", "Кого выберешь ты?".

В агитационных роликах создатели не могли не поднять тему секса и геев. В одном видео девушка заманивает парня остаться наедине, но потом отказывает ему в сексе, так как он не проголосовал. В другом - мужчине, который поленился идти на выборы, снится кошмар о гее, который поселился в его квартире.

Как считает The Daily Mail, хотя все эти призывы как не содержат намеков, при котором именно кандидата должен пойти и проголосовать избиратель, эта агитация на самом деле - за действующего российского президента Владимира Путина. Ведь он заинтересован в максимальной явке, которая поможет ему набрать более 50% голосов и победить в первом туре. Тогда как Алексей Навальный, которого к участию в выборах не допустили, призывает их вообще бойкотировать.

скачать dle 10.2 КиноСвин


0
20
Новини світу

Схожі публікації

7-02-2018, 09:20
"Остались фрики". Кремль "выдавил" из РФ тех, кого считают настоящими оппозиционерами — журналист
28-01-2018, 13:00
На Кипре начались президентские выборы
12-06-2017, 09:55
Парламентские выборы во Франции: лидирует партия Макрона
2-05-2017, 09:00
Опрос: Путин не смог бы выиграть президентские выборы в первом туре
13-12-2016, 14:33
Навальный решил баллотироваться в президенты РФ в 2018 году
24-09-2016, 14:22
Выборы в Крыму - названы позитивные моменты
12-09-2016, 12:44
Ходорковский запускает проект "Вместо Путина"
12-09-2016, 12:44
Срочно: Повторные выборы президента Австрии перенесены
12-09-2016, 12:44
Повторные выборы президента Австрии перенесены

СТРІЧКА НОВИН

27.02.18
На продажу выставлено несколько украинских банков: стали известны подробности
27.02.18
С Януковича могут снять санкции: озвучены условия
27.02.18
Госдолг Украины сократился до $76,1 миллиарда
27.02.18
Семья Путина отмывала деньги через крупнейший банк Дании
27.02.18
На Киевщине появится международный аэропорт
27.02.18
Журналист раскрыл, в чем совпадают интересы Запада и России
27.02.18
В Украину сбежал высокопоставленный дагестанский министр - СМИ
27.02.18
Украину обязали выплатить компенсацию девушке, жарившей яичницу на "Вечном огне"
27.02.18
Танго и кокаин. Посол России рассказал о своей роли в деле с наркотиком из Аргентины
27.02.18
Секс, красотки в нижнем белье и геи "на передержке": россиян странными методами заманивают на выборы
27.02.18
"Расскажу о связях Манафорта и Трампа с депутатами РФ": Настя Рыбка позвала на помощь США
27.02.18
В Госдуме предложили наказывать артистов, "поливающих грязью русских"
27.02.18
Сенцов исчез в неизвестном направлении из колонии на Ямале - правозащитники
27.02.18
Немцы готовят к презентации самый мощный Porsche 911 в истории (ФОТО)
27.02.18
Nokia возродила знаменитый телефон из фильма «Матрица» (ФОТО)
27.02.18
Новый флагман Samsung распаковали на Луне (ВИДЕО)
27.02.18
Половина всех криптовалют провалилась (ФОТО)
27.02.18
Sony готовит революцию на рынке смартфонов (ФОТО)
27.02.18
Експерт назвав причини, чому Путін боїться згадувати на виборах про війну на Донбасі
27.02.18
Безпілотник ВПС США провів розвідку біля окупованого Криму
27.02.18
Рада розгляне вимогу створити Міністерство ветеранів
27.02.18
США збирається боротися з російською пропагандою
27.02.18
Новые антироссийские санкции введут в течении 30 дней, - министр финансов США
27.02.18
Россию больше не допустят к международным соревнованиям
27.02.18
На российской эстраде – новая Примадонна? Киркоров сравнил Ани Лорак с Аллой Пугачевой
27.02.18
"Продалась России": Вера Брежнева похвасталась новыми успехами в РФ
27.02.18
"Руки-базуки": фанаты уверены, что Волочкова перестаралась с фотошопом
27.02.18
Сын Повалий пришел покорять вокальное шоу "Голос страны", видео
27.02.18
Анна Курникова поделилась забавным видео с собаками
27.02.18
Известная дочь украинского чиновника разделась для мужского журнала
27.02.18
Ким Кардашьян впервые показала свою крохотную дочь Чикаго
27.02.18
Звезда культового сериала 90-х "Район Мелроуз" попала за решетку за избиение бойфренда
27.02.18
"Донецк Украина? ДНР": Александр Буйнов спел для жителей оккупированного Донбасса
27.02.18
Крохотный сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова сделал первые шаги
27.02.18
YUNA-2018: триумф Monatik, рекорды от The Hardkiss и открытие года Kazka
27.02.18
"А что это у нее на груди?": зона декольте Могилевской взбудоражила ее фанатов
27.02.18
Шакиру оштрафовали 25 миллионов за неуплату налогов
27.02.18
Украина получила членство в Совете ООН по правам человека
27.02.18
У Яценюка требуют привлечь иностранцев к отбору судей антикоррупционного суда
27.02.18
"Внешний сценарий". Парубий прокомментировал вариант с досрочными выборами в Раду
27.02.18
Экс-узник Кремля назвал одну из причин захвата Крыма Россией
27.02.18
"Инфаркт или случайно выпьет кофе с полонием". Генерал спрогнозировал судьбу Плотницкого
27.02.18
Джемилев узнал, сколько ядерных боеголовок Россия разместила в Крыму
27.02.18
Политолог назвал главную проблему Тимошенко
27.02.18
Политолог объяснил, что делает Порошенко терпимым со стороны Запада
27.02.18
"Маниакально боится за свою жизнь". Эксперт рассказал о фобии Порошенко
Всі новини
Наверх