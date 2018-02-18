Секс, красотки в нижнем белье и геи "на передержке": россиян странными методами заманивают на выборы

1 / 6 Журнал Maxim устроил соблазнительную фотосессию, где красотки зазывают на выборы (Фото: Maxim)

Создатели агитационных роликов давят на "больные" темы – секс, геи и темнокожие.

18 марта в России состоятся выборы президента, и граждан активно зазывают приходить и отдать свой голос, а не отсиживаться дома. Делают это всевозможными способами: и многочисленные агитационные видеоролики выпускают, и фотосессию с знойными красотками проводят.

Так, мужской глянец Maxim раздел девушек до нижнего белья и разместил надписи с двусмысленным подтекстом: "Вначале немного страшно, но потом тебе захочется еще раз", "У взрослых свои секреты", "Кого выберешь ты?".

В агитационных роликах создатели не могли не поднять тему секса и геев. В одном видео девушка заманивает парня остаться наедине, но потом отказывает ему в сексе, так как он не проголосовал. В другом - мужчине, который поленился идти на выборы, снится кошмар о гее, который поселился в его квартире.

Как считает The Daily Mail, хотя все эти призывы как не содержат намеков, при котором именно кандидата должен пойти и проголосовать избиратель, эта агитация на самом деле - за действующего российского президента Владимира Путина. Ведь он заинтересован в максимальной явке, которая поможет ему набрать более 50% голосов и победить в первом туре. Тогда как Алексей Навальный, которого к участию в выборах не допустили, призывает их вообще бойкотировать.