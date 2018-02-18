Танго и кокаин. Посол России рассказал о своей роли в деле с наркотиком из Аргентины

Виктор Коронелли изложил свою позицию в интервью российским журналистам.

Танго и кокаин. Посол России рассказал о своей роли в деле с наркотиком из Аргентины
Руководитель российского посольства в Аргентине Виктор Коронелли рассказал о своей роли, в совместной спецоперации российских и аргентинских спецслужб по пресечению поставок крупной партии кокаина из этой латиноамериканской страны.

По словам дипломата, именно через него было организовано согласование операции с аргентинскими властями, сообщают "РИА Новости".

"То, как взаимодействовали наши спецслужбы, и многие контакты, которые непосредственно замыкались на министре (безопасности Аргентины Патрисии – ред.) Буллрич, — они шли через меня", — сказал Коронелли

По мнению Коронелли, данный факт говорит прежде всего о том, на каком уровне организованы отношения между двумя странами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что СМИ назвали имя высокопоставленного экс-ФСБшника, причастного к доставке 400 килограмм кокаина из Аргентины.

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