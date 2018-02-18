Украину обязали выплатить компенсацию девушке, жарившей яичницу на "Вечном огне"

Такое решение вынес Евпропейский суд по правам человека.

Украину обязали выплатить компенсацию девушке, жарившей яичницу на "Вечном огне"
Общественная активистка Анна Синькова выиграла в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) дело против государства Украины.

Судьи обязал государство выплатить четыре тысячи евро компенсации Синьковой за ее арест после проведения перформанса с жаркой яичницы на "Вечном огне" в Киеве.

"Суд постановил, что государство-ответчик (Украина) должно выплатить заявителю 4000 евро плюс любые налоги, которые могут подлежать возмещению в качестве компенсации морального ущерба в валюте государства-ответчика", – говорится в тексте решения ЕСПЧ.

Однако, Европейский суд по правам человека отклонил жалобу Синьковой по ключевым пунктам. В ЕСПЧ не увидели убедительных аргументов в пользу того, что ее дело имело признаки политического преследования. Кроме того, как отмечают судьи, осуждение за надругательство над захоронением никак нельзя считать ограничением свободы слова. Суд отметил, что "вечный огонь" - это не "просто газ", как это утверждала Синькова.

Напомним, Анна Синькова – участница организации "Братство Святого Луки" - была задержана 16 декабря 2010-го в парке Славы в столице Украины. На монументе "Вечный огонь" Синькова и несколько человек жарили яичницу с сосисками, позиционируя это как "акцию протеста и патриотизма". Впоследствии видеозапись инцидента была опубликована на YouTube. Синькову арестовали по обвинению в хулиганстве. Суд признал ее виновной в осквернении могилы и приговорил к трем годам условно.

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