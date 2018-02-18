В Украину сбежал высокопоставленный дагестанский министр - СМИ

Ибрагим Казибеков по данным российского источника скрывается от МВД РФ.

Исполняющий обязанности министра архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагим Казибеков исчез из дома. 

Как сообщает Интерфакс, мужчина не появлялся на рабочем месте. Предполагается, что он покинул республику и сейчас скрывается в Украине. Незадолго до исчезновения у Казибекова дома проводили обыск.

"По некоторым сведениям, Казибеков покинул республику. Предположительно, он может находиться на Украине. Эта информация уточняется", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД Дагестана, обыски в доме Казибекова и его ведомстве проводились в рамках расследования уголовных дел о мошенничестве и растрате в особо крупном размере.

В России Казибекова разыскивают по подозрению в мошенничестве и растрате в особо крупных размерах.

С начала года в республике проходит масштабная проверка по соблюдению законности. 25 февраля сообщалось о задержании начальника отдела уголовного розыска МВД по Дагестану полковника Хайбулу Ибнухаджарова. Его подозревают в подтасовке финансовой отчетности. В начале февраля по подозрению в мошенничестве были арестованы премьер-министр Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители и еще несколько чиновников.

В МВД подозревают, что Казибеков состоял в сговоре с Гамидовым и искусственно завышал цены при реализации адресной программы переселения граждан из аварийного жилья. 

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