Польша хочет потребовать от Германии 850 миллиардов за Вторую мировую войну

В Польше считают, что эта сумма "огромна, но обоснована".

Польша хочет потребовать от Германии 850 миллиардов за Вторую мировую войну
Польша потребует от Германии 850 миллиардов долларов компенсации за ущерб нанесенный стране во Второй мировой войне.

Такую сумму озвучил председатель комиссии репараций Аркадиуш Мулярчик, сообщает Rzeczpospolita.

По его словам, Германия должна компенсировать ущерб от разрушения польских городов и сел, инфраструктуры и за "утраченный демографический потенциал".

Мулярчик считает, что эта сумма "огромна, но обоснована". Комиссия намерена передать в правительство подробный отчет о репарациях в этом году. Отчет будет основан на аналогичном докладе, который поляки составляли после войны.

Форма репараций от Германии была согласована на Ялтинской и Потсдамской конференциях в 1945 году. В 2017 году польские политики заявили, что Польша должна получить новые репарации от Германии. Представители Германии заявили, что вопрос о новых репарациях рассматриваться не будет.

Стоит также отметить, что в конце августа премьер-министр Польши Беата Шидло объявила, что ущерб, нанесенный ее стране во время Второй мировой войны, не был возмещен. До этого министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что его страна никогда не отказывалась от репараций со стороны Германии. Между тем правительство Германии  дало понять, что вопрос германских компенсаций Польше закрыт окончательно и бесповоротно.

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