"Позорище, тараканьи бега". Борис Акунин раскритиковал будущие выборы в России

Литератор является убежденным сторонником бойкота так называемой "избирательной гонки".

"Позорище, тараканьи бега". Борис Акунин раскритиковал будущие выборы в России
Российский писатель Григорий Чхартишвили (псевдоним Борис Акунин) считает, что будущие президентские выборы в РФ являются "позорищем" и "тараканьими бегами".

Литератор "убежденный сторонник бойкота" так называемой "избирательной гонки", написал он на своей странице в Facebook.

"Неважно, за кого вы отдадите свой голос. Если вы пришли на участок, вы уже проголосовали — за легитимность таких вот "выборов" и такого формата власти", — отметил автор.

По его сведениям, "множество волонтеров намерены вести мониторинг количества избирателей, которые 18 марта придут голосовать". "По этим данным будет ясно, на каких участках массовые вбросы и, главное, каков действительный процент явки. Не повышайте его, не вливайтесь в массовку", — призвал Чхартишвили.

"А касательно кандидатов-демократов, согласившихся участвовать в этом позорище, у меня остается надежда, что, использовав положенный срок агитации, накануне дня "голосования" они все же выйдут из этих тараканьих бегов и призовут всех присоединиться к бойкоту. Иначе потом не отмыться", — считает он.

Напомним, в России на 18 марта — день, когда после так называемого "референдума" в 2014-м был аннексирован Крым, запланировано проведение президентских выборов, Центризбирком зарегистрировал нынешнего президента Владимира Путина кандидатом на пост главы государства. Российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров полагает, что в стране "предстоит переназначение Путина".

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