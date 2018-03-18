В России ответили Волкеру на призыв ликвидировать "ДНР" и "ЛНР"

Перспектива миссии Волкера стремится к нулю, считет Алексей Пушков.

В России ответили Волкеру на призыв ликвидировать "ДНР" и "ЛНР"
Террористические "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе являются частью Минских соглашений, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Таким образом он прокомментировал призыв спецпредставителя США по Украине Курта Волкера ликвидировать псевдореспублики на Донбассе.

"Спецпредставитель США по срыву Минских соглашений Волкер требует ни много ни мало ликвидировать "ЛНР" и "ДНР". Забыл, видно, что они — часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев на Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю", — написал Пушков в Twitter.

Напомним, ранее Волкер назвал вероятный состав миссии миротворцев ООН на Донбассе.

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