Экс-вице-премьер РФ о гонке вооружений: Путина может "сожрать джин", которого он шутейно выпускает из бутылки

Послание к Федеральному собранию президента РФ имело сугубо предвыборные цели, полагает Кох.

Экс-вице-премьер РФ о гонке вооружений: Путина может "сожрать джин", которого он шутейно выпускает из бутылки
Бывший вице-премьер Российской Федерации Альфред Кох считает, что президент Владимир Путин, очевидно, не хочет втягиваться в новую гонку вооружений, страна ее попросту не выдержит.

Его заявления во время послания к Федеральному собранию имели сугубо предвыборные цели (на 18 марта в стране запланированы президентские выборы — Ред.): продемонстрировать брутальность, удаль, мощь, в значительной степени — мифические, написал экс-чиновник на своей странице в Facebook.

По его словам, люди, которые всегда выигрывают от гонки вооружений (причем и в США, и в России), могут и не посчитаться с желаниями Путина, "таким образом, джин, которого он выпускает из бутылки чуть-чуть, шутейно, понарошку, буквально на пару недель, может вырваться и сожрать его".

Напомним, Владимир Путин обратился к Федеральному собранию 1 марта, в его ходе он сообщил о начале испытаний российским государством новой ракеты "Сармат" с энергетической ядерной установкой.

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