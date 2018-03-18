В "Нафтогазе" решили ликвидировать свое представительство в Москве

По словам представителей украинского компании, представительство будет ликвидировано в сжатые сроки.

В компании намерены планируют провести все необходимые мероприятия по ликвидации московского офиса до 12 марта нынешнего года, сообщает новостное агентство "Интерфакс".

Как сообщают в "Нафтогазе Украины", данное решение было принято "в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства".

Как позднее заявил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко, от "Газпрома" уже получено уведомление о планах обратиться в Стокгольмский арбитраж относительно расторжения или пересмотра условий контрактов от 2009 года.

При этом он заявил, что "Нафтогаз Украины" заинтересован в сохранении транзита российского газа по территории Украины и готов выполнять договор о транзите с "Газпромом", подписанный в 2009 году с внесенными в него изменениями в рамках решений Стокгольмского арбитража.

Кроме того, по словам Витренко, в "Нафтогазе Украины" не видят на данный момент оснований для разрыва договоров с "Газпромом" по транзиту.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Нафтогаз" решил получить от "Газпрома" компенсацию переплаты за польский газ.