МИД Польши: За поставку газа Украина расплатилась антипольским маршем

Бартош Чихоцкий заявил, что в стране отсутствует доверие к Украине.

МИД Польши: За поставку газа Украина расплатилась антипольским маршем
Заместитель начальника Министерства иностранных дел Бартош Чихоцкий заявил, что Украина проявила неблагодарность после того, как Польша поставила Украине газ.

С таким заявлением он выступил, комментируя высказывания главы МИД Украины Павла Климкина об ухудшениях украино-польских отношений, сообщает польское издание Onet. 

Напомним, Климкин написал статью, в которой указал, что если польские политики и дальше будут настаивать на запрете в Украине Степана Бандеры и УПА, то по принципу "начни с себя" они в первую очередь должны запретить Юзефа Пилсудского с его жестокой "пацификацией" украинской Галиции, а также Армию краевую, чьи отряды осуществляли кровавые карательные акции против украинских сел.

"Это несоответствие между голосом разума и реальности, где украинская сторона саботирует и отрицает предложения о сотрудничестве с нашей стороны. Символически можно это описать так:  Россия отрезает газ — сразу же увеличились поставки  с польской стороны. Взамен мы получаем демонстрацию под флагами Степана Бандеры во Львове под лозунгом "Город Львов не для польских панов", - заявил Чихоцкий.

Он также добавил, что в Польше существует проблема доверия к Украине, и она вызвана объективными причинами.

что не понимает, почему украинская сторона дважды за последние полгода отклонила предложение о создании политического комитета высокого уровня, чтобы разобраться в исторических вопросах.

 

 

 

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