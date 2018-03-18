"Путин — это война". Эксперт рассказал о самой правильной предвыборной листовке для россиян

Президент РФ открыто взял курс на глобальную военную катастрофу, отметил Эйдман.

"Путин — это война". Эксперт рассказал о самой правильной предвыборной листовке для россиян
Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что самая правильная предвыборная листовка для запланированной в РФ избирательной гонки должна быть короткой: "Путин (президент страны Владимир Путин — Ред.) — это война".

Такой слоган достоин быть везде — в любом блоге, на каждом заборе, на множестве стикеров и листовок, говорится на странице эксперта в Facebook.

"Ни один нормальный человек не хочет войны. А Путин уже развязал несколько локальных войн и открыто взял курс на глобальную военную катастрофу. Если бы люди это осознали, выборный фарс провалился бы. И никакие фальсификации не смогли бы помочь его устроителям", — отметил автор.

Напомним, в России на 18 марта — день, когда после так называемого "референдума" в 2014-м был аннексирован Крым, запланировано проведение президентских выборов, Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на пост главы государства. Российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что в стране "предстоит переназначение Путина".

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