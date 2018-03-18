Климкин рассказал, как Украина будет наказывать "Газпром"

По словам главы МИД, Киев может прибегнуть к аресту активов российской госкомпании.

По его словам, он уже дал поручение найти активы "Газпрома" в Европе, передает Укринформ.

"Не забывайте, у нас есть Нью-Йоркская конвенция относительно исполнения решений арбитража. Если Россия не будет исполнять, пойдем в суды. Пойдем в Нью-Йорк, пойдем в Лондон, пойдем во все страны. Я уже дал нашим послам поручение смотреть на активы "Газпрома" по всей Европе. Они там аккуратно всё считают, мы сейчас с Минюстом говорим, то есть у нас есть система", — заявил Климкин.

Как стало известно 5 марта, "Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" компенсировать ему переплату в 34% за газ, который Украина вынуждена была в марте экстренно закупать в Европе.

Напомним, "Газпром" принял решение с 1 марта прекратить поставки "Нафтогазу". 2 марта российский монополист объявил о разрыве всех газовых контрактов с Украиной. По словам руководителя "Газпрома" Алексея Миллера, компания расторгнет контракты на поставку газа украинским потребителям и на транзит газа в Европу через Украину. 3 марта "Газпром" объявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом".

Ранее, 28 февраля, "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к "Газпрому", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долл. По итогам рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 млрд долл. При этом в "Газпроме" заявили о несогласии с аргументацией Стокгольмского арбитража.