Депутат Госдумы попал под обстрел ВСУ на Донбассе - СМИ

Машина Алексеея Журавлева попала под удар в селе Крутая Балка.
Автомобиль с председателем партии "Родина", внефракционным депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым попал под обстрел под Донецком.
"Депутат Журавлев попал в перестрелку под Донецком. Он в составе группы поехал на позиции. Везли гуманитарную помощь", — цитирует помощницу депутата Госдумы Интерфакс.
Сам Журавлев подтвердил информацию об обстреле.
"Я хотел убедиться в сегодняшнем объявленном перемирии. Мы приехали на позиции батальона "Пятнашка" и попали под обстрел из минометов. Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и уехать", — цитирует политика РИА Новости.
На данный момент известно, что Журавлева обстреляли в селе Крутая Балка недалеко от линии фронта.
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