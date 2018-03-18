Депутат Госдумы попал под обстрел ВСУ на Донбассе - СМИ

Машина Алексеея Журавлева попала под удар в селе Крутая Балка.

Депутат Госдумы попал под обстрел ВСУ на Донбассе - СМИ
Автомобиль с председателем партии "Родина", внефракционным депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым попал под обстрел под Донецком.

"Депутат Журавлев попал в перестрелку под Донецком. Он в составе группы поехал на позиции. Везли гуманитарную помощь", — цитирует помощницу депутата Госдумы Интерфакс.

Сам Журавлев подтвердил информацию об обстреле.

"Я хотел убедиться в сегодняшнем объявленном перемирии. Мы приехали на позиции батальона "Пятнашка" и попали под обстрел из минометов. Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и уехать", — цитирует политика РИА Новости.

На данный момент известно, что Журавлева обстреляли в селе Крутая Балка недалеко от линии фронта.

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