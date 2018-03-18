Саакашвили мечтает выиграть выборы и вернуться во власть в Грузии

По его мнению, Грузия сейчас реально стоит перед угрозой уничтожения.

Саакашвили мечтает выиграть выборы и вернуться во власть в Грузии
Экс-президент Михеил Саакашвили заявил о желании вернуться во власть в Грузии до конца 2018 года.

Политик обратился из Амстердама к своим грузинским однопартийцам из "Единого национального движения" (ЕНД) и призвал их начать переговоры с другими партиями для выдвижения на предстоящих в октябре президентских выборах единого кандидата от оппозиции.

"Оставленные нами деньги до конца съедены и безответственно растрачены. Созданные нами государственные институты расшатаны, и туда вернулась коррупция. Опять свирепствует преступность. Ситуация безопасности Грузии резко ухудшилась. Такой безнадежности не было даже во время Шеварднадзе. И на фоне всего этого сотни тысяч трудоспособных наших сограждан либо уже покинули страну, либо собираются уехать", — заявил Саакашвили в видеообращении к соратникам, которое разместил на своей странице и на странице партии в Facebook.

По его мнению, Грузия сейчас реально стоит перед угрозой уничтожения, и в этих условиях главной задачей ЕНД является возвращение к власти уже в 2018 году.

"Мы должны вернуться во власть уже в 2018 году. Как мы это сделаем? Мы должны выиграть президентские выборы и на этом фоне обрушить правление Иванишвили (Бидзина Иванишвили, бывший премьер-министр, миллиардер, которого оппозиция считает реальным правителем Грузии — ред.), обрушить его феодальную вотчину", - заявил Саакашвили, пишет Интерфкс-Украина.

По его мнению, Бидзина Иванишвили никогда не был так слаб, как сейчас, так как народ его ненавидит, все поняли, что он из себя представляет, увидели разницу между тем, что было раньше, и тем, что имеют сегодня.

"И главное, они увидели, что у нас есть позитивная программа и что мы единственная сила, которая способна повторно вывести страну из этой беды и трясины. Поэтому мы все должны подготовиться к президентской компании", — уверен Саакашвили.

Он призвал все оппозиционные силы, которые еще не "продались" Иванишвили, объединиться и вместе выбрать достойного кандидата в президенты, а затем вместе с ним провести такую предвыборную кампанию, которая гарантирует ему победу.

Один из лидеров ЕНД Ника Мелия заявил в понедельник журналистам, что консультации с другими оппозиционными партиями уже идут, но не уточнил, с какими именно.

Лидеры некоторых оппозиционных партий Грузии, которые все вместе не получили на состоявшихся в 2016 году парламентских выборах и одного процента голосов избирателей, заявили журналистам, что идея Саакашвили о выдвижении единого кандидата в президенты от оппозиции может быть рассмотрена. Представители более крупных оппозиционных партий заявили журналистам, что отказываются сотрудничать с Саакашвили и его партией.

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