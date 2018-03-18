В Польше двое неизвестных жестоко избили украинца в трамвае

Двое мужчин напали на украинца в трамвае во Вроцлаве

В Польше двое неизвестных жестоко избили украинца в трамвае
Двое неизвестных жестоко избили в трамваэ украинца в польском городе Вроцлав из-за его национальности.

Об этом сообщили в Центре мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Польше, пишет УНН.

"Двое мужчин напали на украинца в трамвае № 31 во Вроцлаве... Они избили его, а затем скрылись", - сообщили в Центре. Избиение сопровождалось бранью.

Мониторинговый центр разыскивает свидетелей происшествия. Полиция также разыскивает нападавших.

 Напомним, 23 февраля, в Польше полицейские открыли огонь по мигрантам из Украины и Грузии.

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