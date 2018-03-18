Подробности взрыва дома в Польше: 4 погибших, 24 пострадавших

Количество погибших увеличилось до четырех человек.

Количество погибших увеличилось до четырех человек. Еще 24 — пострадали, среди них есть маленькие дети. Ранее сообщалось о трех погибших.

В пожарной службе подтвердили, что в руинах было обнаружено еще одно тело, однако пока спасатели не могут его извлечь. При этом врач подтвердил смерть этого человека, сообщает Tvn24.pl.

"На данный момент мы не можем извлечь ее из-под завалов. Трудно сказать,когда это произойдет", — сказал представитель пожарной службы.

По данным спасателей, в завалах не должно быть больше людей.

Взрыв был настолько мощным, что полностью уничтожил четыре квартиры и перекрытия трех этажей. Часть здания, в которой находились 40 человек, обвалилась. Предполагают, что причиной взрыва стала газовая утечка.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в британском городе Лестер произошел мощный взрыв.