В Калифорнии неизвестный взял заложников в доме для ветеранов

Российские футбольные клубы синхронно потерпели фиаско в Лиге Европы

Драма в Харькове: вооруженный мужчина захватил заложников (ФОТО)

В США вооруженный мужчина в ресторане взял в заложники 30 человек

Порошенко предложил создать в Украине Министерство по делам ветеранов

В США неизвестный открыл огонь по конгрессменам, есть раненые

Срочно: В городе Вальдсхут совершено вооруженное нападение на банк

В городе Вальдсхут совершено вооруженное нападение на банк

В США обезврежен грабитель банка, захвативший 11 заложников

Подозреваемый во взрыве на Манхэттене взят под стражу