В Калифорнии неизвестный взял заложников в доме для ветеранов

В Калифорнии неизвестный взял заложников в доме для ветеранов
Неизвестный взял трех заложников в доме для ветеранов в американском штате Калифорния, сообщает телеканал KTVU.

По данным издания Napa Valley Register, мужчина в бронежилете и вооруженный автоматическим оружием проник в здание в городе Юнтвиль. Офис шерифа сообщает об обстреле своих сотрудников.

По предварительным данным, подозреваемый является одним из участников программы для военных с эмоциональными травмами.

Комплекс центра окружен полицейскими машинами и машинами скорой помощи. Близлежащий гольф-клуб эвакуирован.

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По данным департамента по делам ветеранов, учреждение в Юнтвиле является одним из самых крупных в США, в нем проживают более тысячи человек — ветеранов Второй мировой войны, войн в Корее и Вьетнаме, участников операции "Буря в пустыне" и других военных конфликтов с участием США. скачать dle 10.2 КиноСвин


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