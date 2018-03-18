Британия готовит бойкот ЧМ-2018 из-за отравления экс-полковника ГРУ — The Times

Представители Великобритании начали переговоры на международном уровне.

Британия готовит бойкот ЧМ-2018 из-за отравления экс-полковника ГРУ — The Times
Если будет доказана причастность Москвы к отравлению экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля, правительство Великобритании может инициировать коллективный бойкот ЧМ-2018, который запланирован в России.

Представители Великобритании начали переговоры на международном уровне, в том числе и с США, для организации единого скоординированного ответа, включающего в себя дипломатические, экономические и военные меры, если причастность российских спецслужб к покушению на Скрипаля будет доказана, пишет The Times.

Бойкот ЧМ-2018 является одним из рассматриваемых вариантов реакции. Предполагается, что в рамках бойкота все политики высшего уровня и официальные лица публично заявят о своем отказе посещать чемпионат.

Великобритания ожидает, что к предложенным мерам присоединятся Польша, Австралия и Япония.

Напомним, ранее сообщалось, что в ответ на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пригрозил частичным бойкотом ЧМ-2018.

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