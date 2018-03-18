Атака хакеров на МИД Германии. Похищены документы о переговорах с ЕС и Украиной — СМИ

Среди шести файлов, которые были похищены, были документы, которые касались Brexit.

на правительственные сайты Германии были похищены документы, касающиеся Украины.

Среди шести файлов, которые были похищены, были документы, которые касались переговоров между Британией и ЕС относительно Brexit, а также переговоров ЕС с Украиной и Беларусью, сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

В то же время подчеркивается, что утечка документов относительно Украины и Беларуси была контролируемой: она произошла уже после того, как служба безопасности узнала о кибернападении.

Напомним, ранее сообщалось, что хакерская группа АРТ28 взломала компьютерную сеть правительства Германии.