Атака хакеров на МИД Германии. Похищены документы о переговорах с ЕС и Украиной — СМИ

Среди шести файлов, которые были похищены, были документы, которые касались Brexit.

Атака хакеров на МИД Германии. Похищены документы о переговорах с ЕС и Украиной — СМИ
В результате атаки группы хакеров на правительственные сайты Германии были похищены документы, касающиеся Украины.

Среди шести файлов, которые были похищены, были документы, которые касались переговоров между Британией и ЕС относительно Brexit, а также переговоров ЕС с Украиной и Беларусью, сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

В то же время подчеркивается, что утечка документов относительно Украины и Беларуси была контролируемой: она произошла уже после того, как служба безопасности узнала о кибернападении.

Напомним, ранее сообщалось, что хакерская группа АРТ28 взломала компьютерную сеть правительства Германии.

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