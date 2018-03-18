"Я бы тебе глаза выдавил". Боец АТО рассказал, как в Италии заплевал российского пропагандиста

"Я бы тебе глаза выдавил". Боец АТО рассказал, как в Италии заплевал российского пропагандиста


"Я бы тебе глаза выдавил". Боец АТО рассказал, как в Италии заплевал российского пропагандиста

"Я бы тебе глаза выдавил". Боец АТО рассказал, как в Италии заплевал российского пропагандиста

1 / 2 Боец АТО встретил в Италии пропагандиста из РФ (фото: twitter.com)

Я ему в морду просто харкнул, рассказал украинский десантник.

Украинский десантник Валерий Ананьев встретил в итальянской Вероне известного российского пропагандиста Артема Шейнина и высказал ему все, что о нем думает.

"Я шел по Вероне, гулял, и смотрю – морда знакомая. Очень неприятная. Эта морда вместе со своей женой зашла в аптеку и встала в очередь. Я зашел в аптеку и встал сзади них. Они разговаривали друг с другом. Я очень не хотел услышать русский язык. Я понял, что это они, и я понял, что уйти не могу", — пишет Ананьев в Facebook.

Боец АТО подошел к Шейнину и спросил, не является ли он российским журналистом. На утвердительный ответ Ананьев сказал: "С*ка, были бы мы в другом месте, я бы тебе, падле, глаза выдавил".

"Я уже не помню, как продолжался разговор. Помню, что схватил его за плечо, то ли толкнул. Не знал, как сдержаться. Я ему в морду просто харкнул и после этого начал с ним разговаривать", — отметил Ананьев.

"Он меня запомнил. Мне удалось вывести его на эмоции. Я не кричал, говорил спокойно. А оно, падло, начал кричать. Я очень надеюсь, что он меня запомнит. И я молю Бога, чтобы мне выпала возможность встретиться с этим г*вном в месте, где не будет людей", — добавил боец АТО.

Украинский десантник также рассказал, что российский пропагандист, вытершись после плевка, начал рассказывать о своем участии в войне в Афганистане.

Напомним, ранее сообщалось, что Шейнин принес в студию ведро "г**на" во время политического шоу.

скачать dle 10.2 КиноСвин


0
29
Новини світу

Схожі публікації

23-02-2018, 16:22
Российский десантник обвинил Путина: натравливает солдат на украинский народ
25-10-2017, 05:40
"Порезали, как баранов". Боец АТО рассказал, как ходил "в гости" к боевикам
21-10-2017, 08:20
Бодайбо, Магнитогорск и Воронеж. Боец АТО рассказал о ликвидации 4 оккупантов
25-04-2017, 20:45
Украинский боец погиб в результате обстрела в районе Авдеевки
18-02-2017, 20:00
Украинский боец Никита Крылов уволен из UFC
30-12-2016, 20:00
Кравчук рассказал, как впервые встретил Путина в малиновом пиджаке
2-12-2016, 13:33
После тяжелого преступления украинский боец перешел на сторону боевиков
27-09-2016, 10:33
Потерявший глаза и руки партизан рассказал, зачем хотел умереть под колесами российского "Урала"
10-09-2016, 13:11
Клиническая смерть и семь операций: журналисты рассказали историю чудом выжившего бойца АТО. Опубликовано видео

СТРІЧКА НОВИН

10.03.18
"Позорный поступок": украинские военные устроили внутренние разборки на Донбассе
10.03.18
Журналист объяснил, как Европа взращивает "монстра"
10.03.18
НАТО признало Украину страной-аспирантом
10.03.18
Puma анонсировала серию кроссовок с героями "Союзмультфильма"
10.03.18
РосСМИ узнали возможную причину крушения Ан-26 в Сирии
10.03.18
"Я бы тебе глаза выдавил". Боец АТО рассказал, как в Италии заплевал российского пропагандиста
10.03.18
Атака хакеров на МИД Германии. Похищены документы о переговорах с ЕС и Украиной — СМИ
10.03.18
Британия готовит бойкот ЧМ-2018 из-за отравления экс-полковника ГРУ — The Times
10.03.18
В Калифорнии неизвестный взял заложников в доме для ветеранов
10.03.18
Выполняли задания серийного убийцы: в Николаеве подростки изнасиловали и утопили гомосексуалиста
10.03.18
В Киеве пьяный водитель на иномарке влетел в авто полиции: копы в реанимации
10.03.18
Нардеп Левченко швыряся "коктейлями Молотова" в коммунальщиков - полиция
10.03.18
Українська армія понесла непоправну втрату на Донбасі
10.03.18
У парку Шевченка мітингують партійці Саакашвілі
10.03.18
Сусіди України повинні враховувати агресію Кремля, - Волкер
10.03.18
Порошенко пообіцяв 10-річну програму для зміцнення статусу української мови
10.03.18
Співробітники СБУ запобігли замаху на президента України
10.03.18
Порошенко відреагував на інформацію про підготовку теракту в урядовому кварталі
10.03.18
Це не фінал: у владі України зробили гучну заяву по справі Рубана
10.03.18
Україна – найкраще місце для контрабанди, - експерт
10.03.18
У всьому винна Росія, - представник США
10.03.18
Україна завершує створення центрів реагування на кіберзагрози
10.03.18
Президент ПАРЄ піде у відставку в квітні або червні, - Кулеба
10.03.18
У Білому домі назвали умови для зустрічі Трампа з Кім Чен Ином
10.03.18
В Женеве на суд общественности представили самый быстрый автомобиль в мире (ФОТО)
10.03.18
В Латвии протестировали новый американский радар
10.03.18
В Польше задержали украинцев, штамповавших сигареты на нелегальной фабрике
10.03.18
"Путин — головорез". В Британии призвали к санкциям против России из-за отравления экс-шпиона РФ
10.03.18
Селфи на камеру. Опубликовано видео с любопытными пингвинами в Антарктиде
10.03.18
В сиднейском суде теперь работают собаки
10.03.18
Памела Андерсон впервые прокомментировала драку своего сына и бывшего супруга
10.03.18
СМИ: Брэд Питт стал намного счастливее после развода с Анджелиной Джоли
10.03.18
У сериала «Клан Сопрано» появится приквел
10.03.18
Ким Кардашьян вышла в свет в новом непривычном образе (ФОТО)
10.03.18
Девушка дня Instagram: пышногрудая итальянская модель Сильвия Карузо
10.03.18
"Поливаем грязью". Полякова призналась, почему никогда не поедет на Евровидение
10.03.18
"Видок, как у трансвестита". В Сети раскритиковали необычное фото Анастасии Волочковой
10.03.18
"Оттенок Мадонна". Вера Брежнева похвасталась снимком для российского глянца
10.03.18
По мотивам "Игры престолов" выпустили почтовые марки
10.03.18
"Ох, какие ножки". В Сети похвалили фото Ани Лорак в коротком платье
10.03.18
Поддержка Западных партнеров: Украина получит миллиард евро финансовой помощи
10.03.18
МВФ назвал оптимальную цену газа для украинцев
10.03.18
Более ста крупных чиновников в Китае пошли под суд за коррупцию
10.03.18
В Нью-Йорке автомобиль врезался в группу пешеходов, два человека получили тяжелые травмы
10.03.18
Глава МИД России обвинил США "во вмешательстве в дела других государств"
10.03.18
Британские СМИ сообщили подробности отравления Скрипаля
Всі новини
Наверх