РосСМИ узнали возможную причину крушения Ан-26 в Сирии

У борта могли возникнуть проблемы с закрылками.

РосСМИ узнали возможную причину крушения Ан-26 в Сирии
В Сирии российский транспортный самолет Ан-26, на борту которого находились десятки военных РФ, мог потерпеть крушение из-за повреждения закрылков.

При заходе на посадку у пилотов воздушного судна возникли проблемы с управлением машиной, рассказал российскому "Коммерсанту" источник в военно-транспортной авиации.

"Предполагается, что при выпуске закрылков один из них по непонятной причине просто вырвало, после чего Ан-26 резко накренился в сторону и совершил так называемый клевок, перейдя в крутое пикирование с высоты в несколько сотен метров. В такой ситуации даже опытный экипаж уже ничего не мог сделать", — отметило издание.

Напомним, российский Ан-26 разбился 6 марта в Сирии при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. На борту транспортника находились 39 военнослужащих вооруженных сил России, все они погибли.

В Минобороны РФ утверждали, что огневого воздействия на воздушное судно не было. Позже сирийская группировка "Джейш аль-Ислам" заявила, что ее боевики обстреляли самолет при посадке.

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