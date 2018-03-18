НАТО признало Украину страной-аспирантом

Двери Альянса остаются открытыми для европейских стран, отметили в блоке.

НАТО признало Украину страной-аспирантом
Североатлантический Альянс (НАТО) признал стремление Украины к обретению полноценного членства в военно-политическом блоке, она стала страной-аспирантом.

Двери организации остаются открытыми для любой европейской страны, которая способна взять на себя обязательства членства и способствовать безопасности в евроатлантическом регионе, говорится на сайте НАТО.

"В настоящее время четыре страны-партнера задекларировали свое стремление (aspirations) к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия,... Македония и Украина", — отмечается в сообщении.

Ранее в НАТО отказывались официально признать стремление Украины к обретению членства в блоке. Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что рассмотрение организацией вопроса о вступлении в него нашей страны будет зависеть от проведения властью государства реформы в оборонной сфере.

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