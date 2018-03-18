"Я виноват, мне жаль моих жертв". Обвиненного в изнасиловании восьми женщин актера нашли мертвым

Против актера звучали обвинения в насилии от его бывших студенток.

актер Джо Мин –Ки, обвиненный в изнасиловании восьми женщин, был найден мертвым.

В прошлом месяце против актера, не только снимавшегося в ряде фильмов и сериалов, но и преподавал драму в университете, начали звучать обвинения в насилии от его бывших студенток. После этого он был уволен из учебного заведения, а из телесериала "Дети маленького бога" были вырезаны все эпизоды с его участием, пишет Independent.

По данным полиции, тело 52-летнего актера было найдено в Сеуле в подвале дома, где он жил. На следующей неделе в связи с обвинениями его должны были допросить следственные органы.

27 февраля Джо Мин –Ки опубликовал заявление, в котором извинялся перед своими жертвам, хотя изначально отбрасывал все обвинения.

"Все это моя вина, я виноват. Мне очень жаль моих жертв за причиненную им боль, и с этого момента я не буду избегать социальных и юридических последствий своих ошибок" — заявил актер.

За свои телевизионные выступления 1990-2000хх годах Джо Мин –Ки получил ряд наград за телевизионные выступления в 1990-х и 2000-х годах. Он также принимал участие в реалити-шоу о знаменитых отцах и их дочерях-подростках.

Актер является лишь одним из множества южнокорейских деятелей искусства, политики и средств массовой информации, обвиненных в последнее время в сексуальных преступлениях.

Напомним, ранее сообщалось, что знаменитого актера Сильвестра Сталлоне обвинили в изнасиловании.